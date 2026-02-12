María Figueroa, la niña del pompón de 'Menuda noche', reaparece a sus 25 años junto a Chenoa ¿Qué fue de ella?

Hace 20 años María Figueroa se sumó a la lista de éxitos musicales con solo cinco años y con su tema que, efectivamente, se denominaba Me llamo María, aunque todo el mundo pedía en las fiestas que pusieran "la canción del pompón". "Yo tengo mi pompón" cantaba la zalamera malagueña que aparecía cada viernes en Menuda noche de Canal Sur con Juan y Medio y su cantera de tantos talentos en potencia. Qué decir de Abraham Mateo, por ejemplo.

Entre esos niños llamados a ser estrellas estaba María Figueroa, de Alhaurín de la Torre, que a sus 25 años, terminada su formación universitaria y con su trabajo de asesora financiera de los últimos meses, se ha presentado este miércoles en The Floor. Coincidía así con Chenoa, la presentadora de La 1, una admiradora de ella cuando la contempló de niña en el programa de la cadena andaluza.

María se ha presentado en el concurso contando lo que ha hecho en estos años. Es jurista y terminó el grado de Administración y Dirección de Empresas. No ha dejado de lado su vocación de cantante mientras ha desarrollado sus labores de gestión. La malagueña lucía un vestido rojo con volantes, presumiendo así de andaluza.

María Figueroa, con su tema "hecho con harina", en su duelo con la concursante Cristina / RTVE

Ha subido al cadalso de los duelos por petición de Cristina, concursante que la desafió a vencerle en el tema especialidad de María, "hecho con harina", recetas donde las harinas son fundamentales. La que fuera niña del pompón es una apasionada de la cocina. En este duelo entre sanjacobos, burritos, bizcochos o croquetas terminó cayendo del lado de la especialista.

María quiso continuar y no tuvo suerte con Marta y el tema de dichos populares. Se despistó con las ilustraciones de "comerse el coco" y "números rojos" y ese déficit de segundos fue crucial para perder en un desafío igualado. The Floor ha sido la excusa para reencontrarnos con aquella niña de Menuda noche.

Así fue esa prueba: