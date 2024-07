Tras 'El milagro de P. Tinto', otro milagro de Javier Fesser, ahora en serie

El cineasta de títulos como El milagro de P. Tinto, Camino o Campeones, Javier Fesser, hará su primera serie y el próximo año podrá verse en Disney + Custodia repartida. Será una comedia dramática en torno a parejas que se divorcian y entran en un conflicto permanente por la atención a los hijos.

La serie constará de ocho episodios protagonizados por Lorena López y Ricard Farré, a los que acompañan Adriana Ozores, Francesc Orella, Aten Soria, Fernando Sansegundo , la niña Lucía de Gracia, Cristina Alcázar , Clara de Ramón, Víctor de la Fuente y Edu Soto. Todo con el sello de autor, tan personal y cargado de ironía y ternura, de Fesser, que fue descubierto por el gran público por la mencionada El milagro de P. Tinto, uno de los filmes más heterodoxos de la historia del cine español.

Javier Fesser en pleno rodaje / EFE

En Custodia repartida la trama principal es la de Cris y Diego, que acaban de separarse de mutuo acuerdo y parece que todo podrá sobrellevarse con parsimonia para que no afecte ni a sus respectivas familias ni a ellos mismos. La intención es al fin presentarse ante sí como unos adultos maduros y responsables. Tienen una hija de cinco años, a la que quieren dedicar todo su amor y tiempo, pero no pueden permitirse estar con ella todo lo que desearan y dependen del ex para que todo salga adelante. “Lo que me atrajo del proyecto fueron los personajes, me enamoré de ellos, fue un flechazo. Me vi reflejado a la perfección en sus grandezas y en sus miserias. Me emocionaron sus conflictos”, ha explicado el cineasta sobre este proyecto que le presentaron Juanjo Moscardó Rius y por María Mínguez. “No imaginaba que un drama tan de verdad pudiera ser finalmente tan divertido”, adelanta Fesser sobre esta serie con Disney +. Custodia repartida será una comedia sin chistes, la vida misma, a cargo de la productora The Immigrant.