Millán Salcedo sacude de nuevo a Josema Yuste, la película que retrató el caso Martes y Trece

Martes y Trece dijeron Adós, el nombre de su especial en la Nochevieja del 97 al 98 y con el que cerraban su relación como pareja humorística, tras idas y venidas y haber nacido como trío, junto al actor Fernando Conde, a finales de los 70. Millán Salcedo y Josema Yuste fueron los reyes navideños desde los 80 y hasta su ruptura. Su despegue definitivo fue con el improvisado sketch de las empanadillas de Móstoles para recibir 1986 y a partir de ese momento se hicieron imprescindibles antes o después de las uvas. Eran los más solicitados, los más imitados. Incluso los más queridos, aunque Encarna Sánchez los demandara por parodiar sus vacaciones con Isabel Pantoja.

MIlán Salcedo ha desgranado en una entrevista en Vanity Fair todo su resquemor hacia su compañero, que habría querido extender el negocio como pareja más allá de lo razonable, cuando no existía una buena relación entre ambos. Incluso el manchego ha atizado a su ex compañero artístico por haber intentado rehacer el conjunto haciendo un especial de Nochevieja con Florentino Fernández. "Puede que yo sea el gordo y el feo del grupo, pero tengo talento, cosa que no tiene Flo", ha sido agudo Millán por partida doble, atacando a ambos por aquel fracaso.

La ruptura en 1997 no fue tan civilizada como pareció, después de una línea descendente en el nivel de aquellos especiales. De hacer giras cada verano, cada actor tuvo su trayectoria por su cuenta y sólo se reunían para la cita navideña. "No es cierto que decidimos cortar con el grupo de mutuo acuerdo, Josema quería seguir estrujando el limón", acusa ahora Millán de la actitud de su compañero.

El dúo Martes y Trece

Nunca pareció realmente que aquella ruptura fuera tan amistosa. De hecho en 1999 el cineasta Álex de la Iglesia rodó la película Muertos de risa, con Santiago Segura y Wyoming, que hablaba del odio mutuo de una exitosa pareja humorística que en parte se inspiraba en la historia de Martes y Trece, llevan el drama a la hipérbole como es tan del gusto del realizador vasco. En aquella película había evidente rastros de aquella pareja de las nocheviejas y también de otros dúos como Lusson y Codeso (de ahí los gags de las bofetadas). Salvo Los Morancos, que son hermanos (y cumplen 30 años de su gran descubrimiento para el público de TVE un 1 de enero), no ha habido pareja cómica española que terminara de buen rollo, ni Tip y Coll, ni Cruz y Raya.

Las palabras de Millán no causan extrañeza aunque sorprende que se prosiga polémicas tanto tiempo después cuando hubo ediciones conjuntas de vídeos y entrevistas de la pareja, y del trío, en el que se habían restañado todas las rencillas. A tenor de lo que ahora pronuncia quien acuñó lo de "digamelón" es que ante aquel último especial él tenía claro que no volvería a actuar con Josema, mientras que éste ha intentado en varias ocasiones sacar partido a la reconciliación.

Hay que reconocer que fue Salcedo quien hasta el último momento cuidó los programas de la pareja y que ese Adós definitivo salió adelante por su empeño. Josema por entonces estaba en la serie de Telecinco Todos los hombres sois iguales, con Luis Fernando Alvés y Tito Valverde, así que lo de ir a la Nochevieja de TVE se le había convertido en un estorbo. La pareja no se toleraba ni en la grabación de los pocos sketches de aquel especial recopilatorio.

Se puede comprobar echando un vistazo, es broma, pero es verdad (a partir del minuto 30.45):

A Todos los hombres sois iguales no le siguieron los éxitos, pero Josema no sale de su asombro ahora. "No sé por qué ha hecho, no sé por qué dice esas cosas, no lo entiendo", lamentaba en el programa Y ahora Sonsoles, ya que Yuste comprende que, con su gran dosis de culpa, todo estaba superado y se guarda sobre todo un buen recuerdo para el público. A día de hoy aún se utilizan latiguillos de aquellas expresiones de los programas de Nochevieja o la forma de hablar de Millán, cambiando la "m" por la "b". El "grrr" con el ojo guiñado es un símbolo para representar lo viejuno en el humor español.

Por la otra parte no se quieren más palabras rencorosas y dejar en el recuerdo, como buena memoria, lo que hicieron juntos. Josema incluso cree que Millán miente en sus reproches, lo que no entiende tras tanto tiempo transcurrido.