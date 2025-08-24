Muere a los 96 años este actor de series como 'Los Soprano', Jerry Adler

Jerry Alder, quien diera vida al asesor judío Herman 'Hesh' Rabkin en la legendaria serie Los Soprano, ha fallecido este sábado a los 96 años en Nueva Yok, donde nació y residía. Un bregado intérprete de comedia y musicales nacido en 1929 en Brooklyn, con una vida dedicada a los escenarios y también a la televisión. Era primo de la formadora de actores Stella Adler que fue crucial para figuras como Marlon Brando.

El fallecido intérprete no debutó en este trabajo hasta entrada en la madurez. Su carrera comenzó en los escenarios de Broadway, donde se consolidó como stage manager en la producción original de My Fair Lady (1956), el musical de Lerner y Loewe que revolucionó el teatro estadounidense y que dio paso a una aclamada película años después

Trabajó en los teatros de Broadway sobre todo como director de escena y productor, sin ansiar la popularidad que encontraría a finales de siglo. Cuando tenía más de 60 años dio el paso para centrarse en la interpretación. En cine, participó en películas emblemáticas como Misterioso asesinato en Manhattan, de Woody Allen, donde mostraba su potencial de comedia en tramas de suspense. Fue un secundario de lujo, un maestro de los gestos sutiles que le llevó a ser Hesh Rabkin en Los Soprano, la serie de HBO creada por David Chase que redefinió las series.

Adler era el astuto y sarcástico consigliere judío de Tony Soprano (el también fallecido James Gandolfini), un personaje que apareció en 28 episodios a lo largo de las seis temporadas. Hesh no era solo un asesor financiero y confidente, representaba en la premiada ficción un puente cultural entre el universo italoamericano de la mafia y la diversidad étnica de Nueva Jersey, con humor ácido en un personaje al que le acuñó un sello personal. Su química con James Gandolfini y el resto del elenco, como Vincent Pastore, Tony Sirico y Michael Imperioli, generó momentos destacados, como sus discusiones sobre temas menores que contrastaban con la gravedad de los hechos que rodeaban a los personajes.

También intervino en otras series como The Good Wife (2009-2016), interpretando a un juez excéntrico que se granjeó el aprecio de la audiencia internacional. Lo que iba a ser un personaje episódico se convirtió en un habitual de esta ficción de abogados y en su secuela, The Good Fight. Su experiencia vital como gran conocedor de Nueva York fue fundamental para su estilo interpretativo y su reconocimiento siendo anciano.