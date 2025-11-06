Muere en extrañas circunstancias un amigo del príncipe de Gales y ex participante de 'Gran Hermano'

Ben Duncan, un personaje social londinense de 45 años, saltó a la fama como concursante de la edición británica de Gran Hermano en 2010, donde su personalidad extrovertida, ingenio y disposición para crear espectáculo en un reality lo convirtieron en un efímero ídolo para la audiencia británica. Duncan ha fallecido al precipitarse desde la azotea de un hotel. Duncan era amigo de los príncipes de Gales, Guillermo y Kate, al coincidir con ellos en la universidad, detalle que agrandó el fugaz mito del concursante de GH.

El futuro habitante del reality era un amigo de juventud, de vivencias estrechas, con los príncipes cuando estudiaban en la Universidad St. Andrews, en Escocia, a principios de la década de 2000. Como compañero de residencia y clase, Ben fue testigo del romance incipiente entre los entonces alumnos Gillermo Windsor y Kate Middleton, amor que comenzó con miradas tímidas en la biblioteca y se afianzó en paseos por las colinas entre la niebla evolucionando hacia el noviazgo público de los que fueron duques de Cambridge.

El fallecido personaje popular fue entrevistado por el rotativo The Telegraph en 2012 y definió a Guillermo "como un tipo serio con un corazón de oro" y Catalina, "la chica que iluminaba la sala allá donde iba". Duncan se reservaba ser "el payaso que le hacía reír en las noches de estudio". La amistad se mantuvo desde entoces y aunque el amigo se convirtiera en estrella de un reality.

Su inesperada muerte ha sumido en el desconcierto a los príncipes, Todo apunta a suicidio aunque aún han de aclararse aspecto. Ben Duncan se precipitó desde un séptimo piso, desde la azotea panorámica del lujoso Trafalgar St. James Hotel, edificio de cinco estrellas del West End londinense, con vistas a la plaza de Trafalgar, con un ambiente exclusivo. El suceso ocurrió el pasado día 30 a las once de la noche. La caída se produjo en un área de paneles transparentes diseñados para evitar caídas pero no impidieron que la víctima se precipitara desde ese lugar. Los forenses siguen investigando detalles y si el fallecido podía estar bajo los efectos del alcohol o drogas o cayó de forma accidental.

Desde su entorno inmediato ya se ha hablado de problemas de salud mental, lidiando con una fama remota y presionado por las circunstancias, sin poder despegar en otros aspectos de su vida.

El impacto en el príncipe Guillermo de esta triste noticia ha sido notable, señalan medios británicos. El heredero de la Corona estaba de viaje por Brasil cuando conoció el trágico desenlace de su buen amigo. Us Weekly informa que Guillermo recibió la noticia durante una llamada en su jet privado cuando iba rumbo a América. La princesa Catalina, en Londres, ha mantenido el contacto con la familia de Duncan con quien mantenía un contacto fluido.