El mundo de Hollywood despide a Robert Carradine, fallecido a los 71 años tras una extensa carrera en el cine y la televisión estadounidense. Su hermano, Keith Carradine, y el resto de sus allegados han compartido la noticia con el objetivo de honrar su memoria y, sobre todo, visibilizar la realidad de los trastornos mentales. Según el comunicado familiar, Robert luchó con gran coraje contra un trastorno bipolar durante casi dos décadas, una situación que finalmente le sobrepasó y se quitó la vida.

Era hermano de padre del también actor David Carradine, quien fuera el inolvidable Kung Fu y que también falleció en 2009, en extrañas circunstancias, mientras practicaba sexo, en Bangkok.

El papel más memorable de Robert fue como padre de Lizzie McGuire, serie juvenil que a principios de siglo se emitía en la franja matinal de Antena 3 y que en abierto fue repuesta por Disney Channel, el canal que la produjo. Disney + no cristalizó una revisión con su protagonista ya adulta, con la actriz Hilary Duff.

La familia Carradine ha querido destacar que, a pesar de los momentos difíciles, Robert siempre fue una "fuente de luz" para quienes le conocían. Al hacer pública la causa de su muerte, esperan ayudar a romper el estigma que rodea a las enfermedades de salud mental y animar a que estas se traten con la compasión y la seriedad que merecen.

Sus compañeros de reparto, como Hilary Duff, han expresado su profundo pesar, recordándolo como una figura protectora y amable durante los años en los que interpretó al padre de familia en la famosa serie de Disney. Robert deja tras de sí una trayectoria de más de 100 proyectos, desde sus inicios en el western hasta su papel en la comedia.