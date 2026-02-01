Ni más, ni menos, qué fue de Los Chichos en un documental

El programa Imprescindibles estrena este domingo, a las 21.00 en La 2, un documental que disecciona el medio siglo del grupo Los Chichos, desde el fenómeno social de sus inicios hasta las cicatrices que marcaron su leyenda urbana.

Hubo un tiempo en que las gasolineras eran los termómetros del éxito. Junto al asfalto se forjó en cinta de cassette el mito de Los Chichos, una formación que no solo vendió millones de ejemplares, sino que dio voz a una realidad que la cultura oficial prefería ignorar. Son los “reyes de la rumba” pese a todo.

El documental, dirigido por Paco Millán, cuenta la historia de las canciones de los González y no esquiva las aristas más incómodas, con testimonio de grandes intérpretes.

El documental, dirigido por Paco Millán, tuvo ayer su puesta de largo en la Cineteca de Madrid. En una velada cargada de emoción y nostalgia, miembros históricos como los hermanos Emilio y Nieves González Gabarre se rodearon de familiares y colaboradores para contemplar el relato de una trayectoria que cumple cincuenta años. La cinta no esquiva las aristas: el metraje recorre desde la humildad de los orígenes en la década de los 70 hasta el terremoto emocional que supuso la pérdida de Jeros, el alma creativa del grupo, cuya sombra y legado planean sobre toda la obra.

A diferencia de otros perfiles biográficos, esta pieza de Imprescindibles se sumerge en las luces y sombras de la banda con honestidad descarnada. El guion aborda sin ambages la lucha contra las adicciones y las dificultades personales que convivieron con un éxito de ventas sin precedentes en la industria española. Son los propios protagonistas quienes, durante su gira de despedida, echan la vista atrás para explicar cómo sus letras sobre la libertad y los márgenes de la sociedad acabaron convirtiéndose en un himno transversal que hoy reivindican artistas de todos los géneros.

El valor documental se ve reforzado por un elenco de testimonios que evidencia la huella profunda del grupo en la música actual. Desde el flamenco de Miguel Poveda hasta el pop-rock de Estopa, pasando por figuras como Rozalén o el Langui, todos coinciden en señalar la capacidad de Los Chichos para elevar la rumba de barrio a la categoría de patrimonio nacional. El análisis musical que propone el filme permite entender por qué canciones que nacieron de una realidad específica han logrado sobrevivir al paso de cinco décadas.

Los Chichos, ni más ni menos no es solo un regalo para quienes crecieron al ritmo de sus estribillos; es una invitación a entender la España de los últimos 50 años a través de sus periferias. Al igual que el género que abanderan, el documental es una mezcla de alegría festiva y tragedia compartida, el retrato definitivo de unos artistas que supieron convertir la vida cotidiana en una poesía eléctrica y callejera que, medio siglo después, sigue sonando tan necesaria como el primer día.