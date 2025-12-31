La Nochevieja en la televisión: la guia de la última noche del año

RTVE propone vivir una Nochevieja a lo grande con una programación en la que la música, el humor y las sorpresas serán protagonistas. Dos platos fuertes en La 1, las campanadas con Chenoa y Estopa y la apertura de La Casa de la Música para celebrar los 70 años de TVE, que estarán acompañados por imprescindibles de esa noche, como José Mota, ¡Feliz 2026! o el resumen del año. Una Nochevieja imperdible gracias a Cachitos Love The Twenties en La 2, que nos llevará hasta un 1 de enero con el tradicional Concierto de Año Nuevo y el regreso de los saltos de esquí a la televisión en abierto.

Todo preparado para las Campanadas más seguidas por los espectadores el pasado año. En Madrid, estarán la cantante y presentadora Chenoa y el dúo musical Estopa. Los tres unirán su talento y carisma el 31 de diciembre para acompañar a la audiencia de RTVE en las Campanadas desde la Puerta del Sol de Madrid. Antes de las Campanadas, La 1 ofrecerá un histórico especial que abrirá a lo grande La Casa de la Música y el 70º cumpleaños de Televisión Española. Un especial dirigido a todos los públicos que promete momentos únicos donde la música será la gran protagonista y que tendrá como invitados estrella a La Oreja de Van Gogh, que estrenará desde San Sebastián su esperadísimo nuevo single, con el que Amaia Montero regresa como vocalista a la banda después de 18 años. También estarán en este especial de Nochevieja previo a las uvas Shakira, Nicki Nicole, Lola Índigo, Amaia y Ana Torroja, entre otros.

Cristina Pedroche y Alberto Chicote serán los protagonistas de las Campanadas en Antena 3 y La Sexta. Atresmedia despedirá el año y dará la bienvenida al 2026 con una producción de gran formato y la emoción del atuendo de Cristina Pedroche, un clásico de la Nochevieja. La vallecana y su compañero de ceremonias, Alberto Chicote, alcanzarán su décimo año consecutivo presentando las Campanadas. Este año contarán con la compañía de Santiago Segura. El cineasta tiene mucho que contar y lo desvelará en la noche del 31 de diciembre. Antes, Roberto Leal y Eva González conducirán el especial Adiós 2025, un programa en el que se recordará los momentos más destacados del año en Atresmedia. Tras las Campanadas, será el turno del tradicional karaoke, Cantando al 2026.

Desde el Pirineo Aragonés, Sandra Barneda y Xuso Jones despedirán el año en Mediaset y darán la bienvenida a 2026 en un escenario único: el après-ski Marchica de la estación de esquí de Aramón Formigal-Panticosa. Ambos presentadores conducirán las Campanadas en una retransmisión en simulcast para Telecinco y Cuatro, que comenzará minutos antes de la medianoche y en la que cobrará protagonismo el reloj de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de la localidad oscense de Sallent de Gállego, templo gótico declarado Bien de Interés de Cultural desde 2001.

Canal Sur Televisión ha escogido la estación de esquí de Sierra Nevada para despedir el año. Serán las uvas más blancas, que llegarán a los hogares andaluces de la mano de Toñi Moreno, Enrique Romero y Ana Hinestrosa. Antes del momento cumbre de la noche, Canal Sur ofrecerá un programa especial que dará comienzo a las 23:20 horas, en el que se conectará con cinco puntos geográficos de Andalucía desde donde se contará cómo se viven los momentos previos a la entrada del año 2026.

KISS FM celebra la llegada de 2026 con un espectacular concierto de fin de año de Edurne a partir de las 22:30 horas. La artista interpretará canciones de su reciente disco navideño junto a otros temas destacados de su carrera.