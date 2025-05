El novio de Melody, fiel a su diva, reacciona con un potente mensaje de apoyo

La resaca del Festival de Eurovisión ha dejado muy tocada a Melody, que con 37 puntos (27 de los jurados nacionales y 10 del televoto) acabó en la antepenúltima posición cuando los mejores pronósticos la situaban al menos diez puestos más arriba. Una clasificación final que no empaña la magnífica actuación de la artista sevillana y todo el revuelo que ha levantado a su paso con Esa diva.

Ignacio Batallán, el novio de Melody y padre de su hijo Cairo, se ha mostrado muy orgulloso de la cantante en las redes sociales. “Te has comido el escenario. Has brillado. Has callado muchísimas bocas. Qué manera de despedirte. Qué barbaridad, amor. Estamos muy orgullosos. Estoy emocionado a más no poder”, ha posteado en las redes sociales junto al vídeo de la actuación.

Ignacio Batallán ha posteado un mensaje de apoyo a Melody tras su actuación en el Festival de Eurovisión. / INSTAGRAM

El novio de Melody, con el que mantiene una discreta relación sentimental desde hace años, se ha convertido en uno de sus principales apoyos junto a los padres de la artista, Lorenzo y Ana. El deportista argentino ha asomado la cabeza para dejar claro al mundo todo el trabajo y esfuerzo que ha realizado su pareja para representar a España en el Festival de Eurovisión. Ignacio Batallán ha estado presente en Basilea para darle todo su apoyo a Melody, en unas circunstancias que no han sido las esperadas ni las pronosticadas por las apuestas.