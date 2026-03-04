El nuevo canal de la TDT tiene dos novios de posición política contrapuesta

El nuevo canal generalista de la TDT se ha venido retrasando a lo largo de los dos últimos años, cuando el Grupo Prisa tuvo sobre la mesa un proyecto de crear una cadena afín al Gobierno de Pedro Sánchez. El actual presidente de la editora de El País, Joseph Oughourlian descartó la aventura y como ha confirmado en esta semana la puesta en marcha de un canal está totalmente descartada. El impulsor del proyecto, José MIguel Contreras, ha buscado nuevos aliados para una concesión que se perfila en su favor y que estaría resuelta antes del verano para que las emisiones se inicien en otoño, cuando aumenta el consumo de televisión y ante un intenso año electoral 2027.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, confirmaba ayer que hay dos aspirantes. Por un lado Mediaset España, la empresa de Telecinco y Cuatro; y por otro el grupo Siete, el candidato predestinado, formado por empresarios leales al presidente Pedro Sánchez, conglomerado mediatico encabezado por José Miguel Contreras (ex La Sexta y Prisa). Mediaset se ha destacado en el último lustro con una línea editorial marcada a la derecha y cuenta ya con siete señales en la TDT por lo que la nueva concesión sería la octava y que se observa como improbable.

Mediaset y La Siete son las dos empresas que se han presentado al concurso público para la adjudicación de una nueva licencia de TDT en abierto de ámbito estatal. El concurso previsto por el Gobierno “sigue su curso en los plazos establecidos”, aseguraba el ministro. “No puedo decir ahora fecha porque ya no depende del ministro, sino que la mesa de contratación, que ya está reunida y está llevando los procedimientos para sacar adelante ese concurso con toda normalidad”, expuso López. La escaleta de previsiones dibuja que la resolución llegaría en el segundo trimestre de este año. Con un aspirante nuevo, y además con planteamientos afines a la Moncloa, y con otro con siete señales en funcionamiento, el panorama parece ser claro.

Óscar López por su parte asegura que no conoce y no puede conocer “los trabajos de la mesa” y que desconoce si la mesa de contratación “va a tardar dos meses más, tres meses más” en cumplimentar la licitación. "Una (aspirante) es Mediaset, un operador que ya tiene cadenas en nuestro país, y la otra es un operador nuevo, cuyo acrónimo responde a Siete”, informó el titular de Transformación Digital.

En octubre de 2025, el Consejo de Ministros, a propuesta de Óscar López, aprobó convocar el concurso público para la adjudicación de una nueva licencia de Televisión Digital Terrestre (TDT) en abierto y de ámbito estatal con el espacio libre de un multiplex tras la reconfiguración del espectro digital y el avance de la UHD. El Gobierno debe resolver el concurso en el plazo máximo de 12 meses desde su publicación pero será bastante antes.