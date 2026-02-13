Pablo Iglesias llama "enano de mierda" a Pablo Motos en TVE y Nuria Roca reprueba a Rosa Belmonte

Los contertulios del ala más podemita han cerrado filas en torno a su compañera Sarah Santaolalla frente a la grosara alusión que pronunció la contertulia de El Hormiguero Rosa Belmonte, que la calificó sin mencionarla como "mitad rubia, mitad tetas", aludiendo a un gag de la serie Miss Maisel. Esto se produjo en el programa del martes y a lo largo del miércoles y jueves no han cesado los ataques a... Pablo Motos y Antena 3 por los comentarios de una colaboradora, que se disculpó tarde y mal.

Sarah Santaolalla aumenta su victimismo, tras despacharse contra El Hormiguero tildándolos de "ratas", uno de sus calificativos favoritos, y al no ser unas disculpas directas dice que no, que no vale, mientras desde su entorno se pide la cancelación del programa de Pablo Motos por algo que él no dijo, de lo que se ha disculpado. Incluso se ha pedido quitar la licencia a Atresmedia. Un desatino de la polarización y extremismo que alcanza en España lo que es, en este caso, una desagradable anécdota ocasionada por una contertulia.

Para el ex ministro Pablo Iglesias, fundador de Podemos y que ha encontrado en el programa Malas lenguas, que se reparte entre La 1 y La 2, un amplio espacio para criticar a la monarquía y a todo lo que cansinamente viene deplorando, la reacción de Antena 3 no es suficiente. Desde la cadena pública, y de la mano del conductor del espacio de análisis, Jesús Cintora, en este jueves han insistido en ejemplificar lo ocurrido haciéndolo de la manera más provocadora. Poniendo de explícita suposición de insultar a Pablo Motos llamándolo "enano de mierda". Una expresión que han dicho, "sin decir", Pablo Iglesias y Jesús Cintora regodeándose en el insulto.

“No era mi intención ofender, pero claro que tenía que quería ofender", justifica Iglesias, "obviamente no lo decimos", agregaba Cintora. Un feo gesto infantil de descalificación, presuntamente encubierto, con el que avivan una polémica que ha ido a más de maneras innecesaria, cuando desde Antena 3 se han dado disculpas.

Pablo Iglesias asevera que Motos es un "machista profesional" y que no debería estar en horario de máxima audiencia.

Nuria Roca, esposa de Juan del Val, uno de los contertulios que estaba en la mesa de Rosa Belmonte, ha lamentado las palabras de su compañera de programa, reconoce que es de un gusto pésimo y que claramente es un insulto machista del que se debe sentir dolida Santaolalla. Pero la conductora de La Roca pide en su reflexión que no se incluya en esta polémica a su marido, defendiendo al escritor del premio Planeta como un hombre distante a actitudes machistas, como ella puede confesar sobre su comportamiento en la intimidad.

El tema de "mitad rubia mitad tetas", que ya destapaba lo suelta de manos que suele ir en sus apreciaciones Rosa Belmonte, es un asunto del que TVE y otras medios defensores del Gobierno van a convertir en suyos para defender a quien a su vez se ha convertido en un firme apoyo dialéctico sobre la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez como Santaolalla.

Asimismo Pablo Iglesias, que está en racha de exhibicionismo, también ha atizado a Íker Jiménez tras ser señalado por Pedro Sánchez, acusándole de propagador de bulos y de contribuir a la "destrucción de la democracia".