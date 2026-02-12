Pablo Motos se disculpa por la descalificación de Rosa Belmonte sobre la contertulia Sarah Santaolalla

La opinión de una colaboradora de El Hormiguero, la cronista Rosa Belmonte, se convirtió este miércoles en una ola de críticas hacia el programa de Antena 3 y la cadena. La articulista de Vocento tuvo que perdir disculpas ayer por sus palabras en la tertulia del martes donde descalificó a la tertuliana Sarah Santaolalla, habitual de distintos programas pero sobre todo vinculada a la actual TVE. Pablo Motos abría este miércoles la entrega disculpándose sinceramente de esa expresión. Belmonte por su parte horas antes ya había expresado en redes que habían sido unas palabras inconvenientes.

En la tertulia del martes, el programa analizaba las palabras de Felipe González sobre su intención de abstenerse y no votar en un futuro por Pedroche. Santaolalla en ese día lo calificó de "traidor". Belmonte replicó a Motos al hablar de "una tertulia de Cuatro" que si era "¿Esa que es mitad tonta, mitad tetas?". Una frase extraída de la serie de comedia La maravillosa señora Maisel y que fuera de contexto, evidentemente, era muy grosera, lo que aprovecharon en redes y medios los detractores de Atresmedia para englobar a toda la cadena y en concreto a El Hormiguero. Belmonte reaccionó justifiando que fue un comentario “espontáneo”, que no estaba previsto ni calculado, y pedía "perdón a quien haya ofendido, a quien haya molestado y a quien haya afectado, sobre todo porque no era mi intención”. Lo que no fue óbice para que aumentara la reacción contra el espacio y a cadena. Los compañeros de mesa habían reaccionado en el momento con cierto estupor a la frase ("no me acuerdo", respondía Motos), pero sin recriminar al gesto, lo que ha sido el eje de las críticas por "machistas".

Sarah Santaolalla denunció en sus èrfiles haber sido humillada por su físico en un programa "familiar", extrayendo el vídeo y sentenciando: "No fue en un callejón, fue en la tele. No eran hormigas, eran ratas" lo que generó un huracán mediático en su defensa.

Pablo Motos, que en este miércoles contaba como invitada a Ana Milán, abrió el proframa con la rectificación. "A veces pasa que, con la velocidad del directo, a la vez que estás diciendo algo, estás pensando que no deberías haberlo dicho. Pero eso no quita que metimos la pata. Ni es el estilo de Rosa ni es el estilo del programa Queremos pedir nuestras más sinceras disculpas. Gracias por entendernos y nos esforzaremos por que no vuelva a suceder", expresó Motos.