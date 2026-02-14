Pablo Motos habla con Samantha Vallejo-Nágera ¿Despedida o se marchó de 'MasterChef'?

En una de las semanas donde El Hormiguero ha sido objeto de polémicas, con las palabras de Rosa Belmonte sobre Sarah Santaolalla que ha provocado una reacción crítica sobre todo desde los magacines de tertulias políticas de La 1, el espacio de Pablo Motos, quien se disculpó sobre la expresión vertida por una colaboradora, sigue generando titulares sobre las declaraciones de sus invitados. La visita de Samantha Vallejo-Nágera a El Hormiguero se producía este jueves y en todo este tiempo ha sido la primera ocasión en la que la empresaria gastronómica se sentaba en la mesa de este plató. A lo largo de estos años su vínculo con TVE le había impedido acudir a las noches de Antena 3.

Por tanto una de las preguntas que tenía Motos imrprescindible era saber por qué al cabo de trece años deja un programa de prime time que, más o menos, siempre ha funcionado. Vallejo-Nágera ha querido ser sincera sin mostrar incomodidad por esta baja de su programa en el que había formado parte del jurado con Pepe Rodríguez y Jordi Cruz desde el primer momento.

"He cumplido una etapa increíble y ahora quiero nuevos proyectos; tengo millones de cosas que hacer en la vida", ha admitido Samantha. Ella tiene 56 años, se encuentra en un buen momento profesional, no solo por su facete de divulgadora sino también como empresaria de catering, su dedicación desde hace más de 26 años, cuando regresó a España. Según ella no ha sido un despido traumático ni nada parecido. Un abandono voluntario y con las puertas abiertas de la productora Shine Iberia. De hecho junto a su hermano Colate forma parte de otro talent para La 1, Decomasters.

Su lugar en MasterChef lo ocupa una influencer gastronómica y creadora de contenido, Marta Sanahuja, conocida en redes como "Delicious Martha", que comenzó a grabar las nuevas entregas con concursantes de la calle a finales del año pasado para la temporada que se verá en TVE en la primavea.

No es adiós a la televisión, un medio que Samantha admite amar profundamente y en el que dio sus primeros pasos en Canal Cocina mucho antes del fenómeno de TVE. Fue cuando estaba en Canal Cocina cuando fue captada por la productora ejecutiva de MasterChef, Macarena Rey.

La empresaria asegura que se encuentra en un momento de libertad creativa ideal para emprender retos que hasta ahora no había podido atender por la exigente agenda del programa. Samantha se despide del delantal más famoso de la tele, pero asevera que esto es solo un "punto y seguido" en su trayectoria mediática. De hecho al programa de Antena 3 acudió con una chaquetilla de chef de color rojo. La titular del exitoso catering se está dejando querer por otras cadenas además de la pública a la que ha estado unida tanto tiempo.