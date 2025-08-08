Las palabras que fueron el epitafio de Jesús Quintero, a tres años de su fallecimiento

La voz, y el pensamiento, de Jesús Quintero siguen presentes a través de los vídeos y audios de sus programas y el homenaje de su labor periodística y literaria, de calidad indudable, en la radio y en la televisión.

Apodado como El Loco, por aquel programa de Radio Nacional donde encontró de forma definitiva su sello personal, el 4 de octubre se cumplirán tres años de suf fallecimiento en una residencia en la localidad gaditana de El Bosque. El próximo 18 de agosto habría cumplido 85 años. Reposa en su San Juan del Puerto natal, donde está gran parte de su laego.

Desde El hombre de la roulotte en la radio hasta sus Ratones Coloraos en Canal Sur abarcando un periplo de más de 20 años hasta 2012 tras un segundo paréntesis en TVE. Quitero invitaba entre sus entrevista a reflexionar sobre el tiempo, la autenticidad o la fraternidad. Premio Ondas Internacional en 1988; Medalla de Andalucía en 1990), su archivo de entrevistas, preservado en la Fundación Jesús Quintero es un tesoro patrimonial de tantas figuras ilustres, populares y personajes de la calle que se sentaron a él.

Sus reflexiones filosóficas, escritas junto a su guionista de siempre, Javier Salvago, impregnadas de lirismo, de empatía, convertía cada programa en una experiencia teatral, donde exploraba los claroscuros de la condición humana.

Uno de los momentos más recordados es su monólogo de despedida en la temporada de 2012. Fue epílogo y epitafio, su última aparición en un programa semanal en Canal Sur. Con inspiración de Jorge Luis Borges, es una meditación sobre la madurez, la urgencia de vivir plenamente y la importancia de la amistad verdadera. Este discurso, pronunciado con su característica voz grave y pausada, cerró una etapa y, entonces no lo sabíamos, marcaba su despedida ante los espectadores de la cadena andaluza.

"Con el tiempo entiendes que los verdaderos amigos son contados y que el que lucha por ellos, tarde o temprano, se verá rodeado de amistades falsas.

Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar eso es sólo cosa de almas grandes.

Con el tiempo comprendes que si has herido a un amigo duramente muy probablemente la amistad jamás volverá y entonces te darás cuenta que aunque seas feliz con tus amigos algún día llorarás por aquellos a quienes dejaste ir.

Con el tiempo te darás cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona es irrepetible.

Con el tiempo comprendes que apresurar las cosas o forzarlas a que pasen, ocasionará que al fin no sean como esperabas.

Con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro sino el momento que estás viviendo, justo este instante. Pero desafortunadamente con el tiempo lo aprendes.

Estoy y quiero vivir como si no tuviera nada que perder como si cada día fuera el último, como si siempre estuviera a partir la nave que nunca de tornar.

Quiero besar como si cada beso fuera el último, quiero gozar como si cada gozo fuera el último, quiero hacer la televisión como si cada programa fuera el último. La última copa de vino, la última noche de amor, el último paseo por las calles de Sevilla, la última canción, las últimas palabras... cuando uno le da igual perderlo todo desaparecen los miedos, las cadenas, las ataduras, los compromisos, la timidez, el miedo.

Cuando uno está dispuesto a perderlo todo empieza a estar en condiciones de ganarlo todo ¿qué es todo? el valor la sinceridad, la autenticidad, la claridad, la libertad, el camino, la verdad y la vida que decía mi tocayo. Quiero vivir de acuerdo conmigo mismo, de eso es de lo que se trata, hermano...".