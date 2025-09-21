Lo que nos hace pensar los premios de la Academia, los Iris

Se anuncian de nuevo los Premios Iris de la Televisión. Pero, qué paradoja, estos galardones no encuentran cadena que los emita. Parece un contrasentido de los grandes que habría que solucionar como muy tarde este año 2026. La gala tendrá lugar el 16 de febrero en el Teatro Real de Madrid. Por todo lo alto para quienes tengan la suerte de disfrutarla in situ. Pero no la podremos ver por algún canal de la TDTsalvo que se remedie la situación.

Durante el año 2026 se conmemora el 70 aniversario de la puesta en marcha de las emisiones de TVE, es decir, de la llegada de la televisión a nuestro país. Creo que nobleza obliga que sea La 1 quien dé el paso al frente para transmitir estos premios que son de todos. Más tarde podrían emitirse de un modo rotativo por todas las cadenas. Los Premios Iris estrenan este año identidad visual y relato renovado bajo el lema “Los haces tú”. El nuevo logotipo parte de la forma del ojo, con un diseño circular que evoca tanto el contorno del iris como el objetivo de una cámara. Este círculo representa el ciclo constante de la televisión en nuestras vidas y su capacidad infinita para generar recuerdos, emociones y futuro. Porque la televisión es el reflejo de una sociedad que conecta con la diversidad de las personas, difundiendo historias desde un mismo centro común hacia todos los rincones.

Por otra parte, con motivo del 70 aniversario de la llegada de la TV a nuestro país, queda pendiente la puesta en marcha del Museo Nacional de la Televisión, que tantas veces hemos reivindicado. Hay que aprovechar las efemérides para realizar los proyectos pendientes, y este es uno de los más queridos por parte de todos los académicos.