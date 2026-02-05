La persona que convenció a la futbolista Rosa Rodríguez que estudiara para 'Pasapalabra'

Rosa Rodríguez en una de las dos ocasiones en que se quedó al filo del bote

La concursante gallega de origen argentino Rosa Rodríguez se enfrenta esta noche al programa decisivo. Un bote de 2.716.000 euros trabajados durante año y medio en sus duelos con Manu Pascual. A las ocho de la tarde en su horario habitual habrá un especial sobre estos meses de rivalidad y después la pareja estará en El Hormiguero de Pablo Motos, preámbulo del acontecimiento del bote.

Con grado en Filología Inglesa y tres másteres a sus espaldas, incluyendo el Neurociencia aplicada a la educación, esta profesora de español para extranjeros se define como una mujer profundamente curiosa: “Me encanta aprender, preguntarse por qué, descubrir cosas nuevas...”, y es lo que le llevó a estudiar para presentarse al programa que veía de niña.

Su llegada a Pasapalabra el 18 de noviembre de 2024, por tanto, no fue casualidad, sino el deseo de una espectadora de cumplir su sueño, siendo animada por alguien fundamental: su madre. El paso clave lo dio durante la pandemia, mientras compartían tardes de concursos cuando el programa pasó a Antena 3 con la conducción de Roberto Leal. "Después de repetírmelo muchas veces, me convenció", aceptó Rosa la propuesta de su padre y en diciembre de 2020 comenzó un estudio intensivo sin imaginar que, cinco años después, acumularía 307 programas, récord de permanencia para una concursante femenina, y estaría a un solo paso de un bote que ya supera los 2,7 millones de euros.

Rosa y Manu con el bote sumado el pasado jueves, 2.686.000 euros en 'Pasapalabra'

En noviembre de 2024 se incorporaba a este concurso y en sus 307 tardes ante el rosco ha logrado 96 victorias y 91 empates- Con la carrera de Psicología aún pendiente en su lista de deseos y el apoyo incondicional de sus tres hermanos y padres, Rosa Rodríguez, gallega de origen argentino de 32 años puede este jueves hacer historia de la televisión con el mayor premio individual de la historia. Estos son los datos, muchos de ellos que no conocías hasta hoy, de Rosa:

1. El origen: De Quilmes a Galicia. Rosa Rodríguez nació el 18 de octubre de 1993 en Quilmes, Argentina. En 2001, con apenas 7 años, su vida cambió drásticamente cuando su familia emigró a España. Su padre, gallego que había emigrado de niño a Argentina, cerró el círculo regresando a sus raíces. Rosa se siente coruñesa de adopción, marcando su identidad con esa mezcla de culturas.

2. La familia como refugio. Para Rosa, sus padres y sus tres hermanos (Matías, Enrique y Alejandra) son su centro de gravedad. Son el lugar donde acudir cuando la presión del programa o la vida se vuelve difícil. Esta red de seguridad es la que le permite mantener la calma bajo el foco del Rosco.

3. Una formación académica. La concursante es una auténtica "eterna estudiante". Es licenciada en Filología Inglesa y posee tres másteres: Lingüística, Educación y Neurociencia aplicada a la educación. Actualmente, vuelca ese conocimiento trabajando como profesora de español para extranjeros en la universidad y tiene pendiente estudiar Psicología.

4. La clave del éxito: La curiosidad. Si hay un adjetivo que la define, es curiosa. Rosa no se conforma con las respuestas superficiales. “Me encanta aprender, preguntarse por qué, descubrir cosas nuevas...”, confiesa. Esa sed de conocimiento es la que la llevó a prepararse el diccionario con disciplina a partir de 2020. Tres años después se presentaba al casting.

5. El impulso de su madre. Fue su madre quien, durante los meses de confinamiento en 2020, con el regreso del concurso a Antena 3, plantó la semilla. Tras años viendo juntas la televisión, su madre, que siempre soñó con participar en la televisión, la convenció para dar el paso. Rosa recuerda: “Me animaba para Pasapalabra porque cuando yo era pequeña siempre decía que cuando fuera mayor de edad iría”. La Rosa niña era una seguidora de Silvia Jato y destacaba como jugadora de fútbol.

6. El 10 de diciembre de 2020: El inicio de todo Ese fue el día en concreto en que Rosa decidió que no sería una espectadora más. Empezó a indagar qué había detrás de la preparación de un concursante de élite. “Ni de lejos imaginaba todo lo que aquella decisión conllevaría”, admite ahora, tras 307 tardes frente a Roberto Leal y con Manu Pascual de rival.

7. Una "introvertida sociable". Rosa rompe el mito de que para hay que triunfar en la pantalla siendo muy extrovertido. Se define "como tímida e introvertida", como delata su continua sonrisa, aunque por supuesto disfruta de la gente. “Soy tímida, lo que muchas veces hace que aparente ser muy seria”, reconoce

8. Pasión por la gastronomía y las tradición familiar. Rosa es hija de un pizzero gallego que hizo viaje ida y vuelta a Argentina, con toda la cultura gastronómica de aquel país. Para Rosa la cocina es una forma de trasladar el amor a los tuyos.r. Le gusta porque implica aprender técnicas nuevas y compartir recetas. Antes incluso de la primera pregunta habló con Roberto Leal de un bizcoco de limón. Tiene un sueño muy concreto en lo gastronómico: especializarse en la elaboración de quesos y dominar el mundo de las masas para las pizzas.

9. Aficiones: Lectura y Podcasts. Además del contenido audiovisual como los concursos, Rosa es una aficionada a la lectura y le encantan los ensayos de Historia, Psicología y Antropología. En la música, le gusta el folk rock y el country folk, géneros que encajan perfectamente con su gusto por la naturaleza y la tranquilidad.

10. La mirada positiva ante el duelo. A pesar de la tensión de enfrentarse a Manu cada tarde en un duelo que ya es histórico (307 programas juntos), Rosa mantiene una actitud constructiva. “Intento siempre encontrar el lado bueno de las cosas y construir desde lo positivo”, una filosofía que le ha valido el cariño de la audiencia.

Rosa se ha quedado a una sola letra de completar las 25 palabras del Rosco en dos ocasiones, frente a Manu, que lo hizo en seis. El dato definitivo de quién se lleva el bote lo conoceremos hoy.

Todo el mundo tiene pendiente una pregunta ¿Tienen una relación sentimental Rosa Rodríguez y Manu Pascual? Sería bonito para miles de espectadores pero entre ambos lo que existe de momento es una gran amistad. Después del bote de hoy, ya se verá.