El pique entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta' escala en intensidad

En este lunes 16 la batalla entre La Revuelta y El Hormiguero es un frente abierto para los equipos de ambos programas. Antiguamente se diría "poner la carne en el asador" y adaptado a estos tiempos es "poner los invitados en el plató", aumentar la artillería de impacto ante los espectadores. Broncano deja caer frases de compromiso social que ponen a su público potencial de su parte (protestó sobre que "hay que hacer algo" con la falta de pisos para los jóvenes, lo dijo serio), Motos reparte juego como no sucedía desde hace años, impregnando de humor cómplice entre sus integrantes para demostrar que en el set de Antena 3 hay buen ambiente y naturalidad. En la rivalidad directa La Revuelta ganó de forma contundente en los audímetros con casi 2,6 milones de espectadores, 19,5%, frente a los 2,2 millones, 17% del programa de Antena 3, que de por sí es un excelente dato. Las cifras de este lunes reflejan que el espacio de La 1 se ha instalado con fuerza y que el de Antena 3 va a necesitar de más fuegos artificiales y nombres famosos si quiere ostentar el liderazgo nocturno. En la primera semana Victoria Federica y Lamine Yamal dieron esa victoria a Pablo Motos. Nadie hubiera sospechado las cifras de Broncano hace poco más de una semana.

La Revuelta tuvo de invitadas principales a dos de las actrices de Las abogadas (que llegará la semana próxima tras haberse anunciado para esta), Irene Escolar y Elisabeth Casanovas, donde se añadió el youtuber Dj Mariio, y su partidazo, quien se quejó de la mezcla de invitados. Irene Escolar aludió a la brecha salarial entre gremios, el tono de este programa, con sus 'preguntas clásicas' que ponen en aprietos a todos, en cuya entrega de este lunes se fueron sucediendo otras apariciones.

Con Edurne los datos de Motos se iban a resentir respecto a invitados más esperado. En el caso de El Hormiguero su gran imán de espectadores, tras casi decenio y medio de confianza, son los invitados estelares. Ayer se anunciaba con entusiasmo que la semana próxima visitará el programa por primera vez Johnn Depp. Además de audiencia reportará titulares y vídeos que darán la vuelta al mundo. Edurne puso todo de su parte, se presentaba con un cambio de look, dejando su rubio de siempre. La madrileña aseguraba que incluso su marido, el guardameta David de Gea, se iba a sorprender a distancia al verla así por primera vez. La familia de De Gea ahora reside en Florencia, su nuevo destino en la portería, con el Fiorentina, y Motos insistió en el chiste sobre lo feo que es Manchester y que le ocasionó a Edurne tener que lidiar con detractores. La bala de Juan del Val apareció nada más arrancar el programa, luciendo un chándal feo, después hubo tertulia con El Monaguillo, Marron y una Susi Caramelo muy broncaniana, y el programa lo cerró Nuria Roca en un sketch de humor elaborando trucos de magia salchicheros. Todo el equipo se ha puesto manos a la obra para no ceder ante La Revuelta. Edurne regaló la tarjeta de El Hormiguero y Marron se lució en sus experimentos de ciencia. De La Revuelta se valora que lleven antropólogos, como dice Jordi Évole, pero habrá que reconocer las casi dos décadas de divulgación familiar de ciencia que se hace en El Hormiguero y que no ha terminado nunca de valorarse.

Para hoy martes Pablo Motos hablará con el boxeador Ilia Topuria, entrega con la que El Hormiguero debe atraer a más espectadores que La 1. La competencia se afila entre ambos programas con una audiencia que ha puesto sus ojos en esta rivalidad, más allá de la política, y a su vez, más allá de la televisión. Va a ser una gran temporada simplemente por este pique que ha comenzado a