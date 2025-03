Polémica sobre el acento andaluz con Ana Rosa Quintana: pide poner subtítulos a Montoya

La veterana presentadora Ana Rosa Quintana ha vuelto a situarse en plena polémica cuando ha comentado en su programa matinal de Telecinco que se subitule las palabras del protagonista de La isla de las tentaciones y ahora de Supervivientes, el utrerano José Carlos Montoya. Tras una acalorada discusión entre Montoya y el gaditano Manuel González (tentador en la isla y con el que la ex del de Utrera, Anita Williams le fue infiel), Ana Rosa sugirió a la producción del reality que incluyeran subtítulos para facilitar entender las palabras de sus intervenciones. "Por favor, poned subtítulos, porque no se entiende nada de lo que dicen, y encima con lo rápido que habla Montoya", ha señalado la periodista en tono que en las redes unos interpretan como jocoso y otros como una afrenta, una queja innecesaria sobre la forma de hablar de los andaluces.

Quintana está casada con un sevillano, con el empresario Juan Muñoz, veranea desde hace lustros en Sotogrande, en la provincia de Cádiz, próximo a la de Málaga, y suele acudir a la Feria de Sevilla y otras celebraciones andaluzas. Se entiende que la presentadora está más que habituada a los acentos andaluces.

Este fue el momento:

El comentario, emitido en el marco de un debate sobre el enfrentamiento entre los ex participantes de La isla de las tentaciones, no ha pasado desapercibidoo. Las redes sociales se convirtieron en un foro donde los centenares de espectadores andaluces expresan su malestar. Esa petición de subtítulos se observa como "una burla hacia la forma natural de expresarse en el sur" y un menosprecio por la entonación andaluza, en un debate recurrente sobre la estigmatización de la diversidad lingüística en los medios nacionales. "No todos los andaluces hablamos igual, pero parece que para algunos en Madrid seguimos siendo un chiste", se ha expuesto en X.

La controversia no se está quedando en una mera anécdota televisiva ya que se entiende que esta presunta broma desde Telecinco es otro gesto de "andalufobia" y que Quintana perpetúa así estereotipos y prejuicios.

Montoya va a seguir siendo foco de noticias desde Supervivientes, colocado en Playa Misterio en convivencia con su ex y con quien fue infiel. Ana Rosa venía a criticar que es díficil seguir el diálogo entre el utrerano y el gaditano por la aceleración de sus discursos. Las opiniones están divididas sobre la reacción de Ana Rosa al pedir que sean subtituladas, es decir, hacerlas traducibles, las palabras de los concursantes andaluces.