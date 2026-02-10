Primera semifinal del Benidorm Fest 2026, ritmos bailables ¿Quiénes son los favoritos?

Esta noche, el Palacio de Deportes L'Illa se convierte en el epicentro de la música nacional con el arranque de la quinta edición del Benidorm Fest. Un certamen que este año adquiere una personalidad propia y reforzada: tras la decisión de RTVE de no participar en Eurovisión 2026, el festival se emancipa para centrarse en ser el gran escaparate del pop, rock y la electrónica española, ofreciendo además al ganador un jugoso premio de 100.000 euros. La cita, a las 22.50 en La 1 tras La Revuelta.

La gala de hoy, martes 10 de febrero, será conducida por un cuarteto de lujo que mezcla experiencia y frescura: el veterano Jesús Vázquez, que ficha así por TVE, el cineasta Javier Ambrossi, y las siempre ácidas Inés Hernand y Lalachus.

Guía de la Primera Semifinal (Orden de actuación)

1. KITAI – "El amor te da miedo" La banda de rock abre la noche con una propuesta enérgica que apela a la necesidad de amar sin barreras. Tras toda una vida en la música, buscan trasladar su potente directo de las salas a la gran pantalla. Su tema es un himno directo contra el miedo al compromiso.

2. María León ft. Julia Medina – "Las damas y el vagabundo" Una colaboración nacida de la unión femenina que mezcla elegancia vocal y un mensaje positivo ante el desamor. La canción apuesta por mirar al futuro con ilusión, transformando una experiencia negativa en una alianza musical. Es una propuesta pop que reivindica el poder de las mujeres en la industria.

3. Luna Ki – "Bomba de amor" Cuatro años después de su primer intento, regresa para expandir una "vibe" de amor y libertad sobre el escenario. La artista define su tema como la única bomba que debería existir en el mundo, centrada en el baile y el disfrute. Es una pieza de vanguardia que explora todas las caras de su ecléctica personalidad artística.

4. Greg Taro – "Velita" Una balada con sentimiento que nació en apenas cuatro horas durante un campamento de composición. La canción reflexiona sobre la melancolía que surge cuando algo bueno se apaga, usando la vela como metáfora vital. Greg busca emocionar al público con una interpretación íntima y una energía contagiosa.

5. Izan Llunas – "¿Qué vas a hacer?" Representa el pop juvenil con un tema de alta exigencia vocal que supone su gran puesta de largo como artista adulto. Es el cumplimiento de un sueño de infancia para un intérprete que ya sabe lo que es estar bajo los focos desde muy pequeño. Promete una actuación sólida donde el talento vocal será el protagonista absoluto.

6. Dora & Marlon Collins – "Rakata" Definida por ellos mismos como una "macarrada", es la propuesta urbana diseñada para bailar sin prejuicios. Transmite una energía gamberra y fresca que invita a todo el mundo a gozar el ritmo en la pista o en el cuarto. Es una canción de pura actitud que busca romper la solemnidad del escenario.

7. Tony Grox & LUCYCALYS – "T AMARÉ" Una propuesta bilingüe que nació en el estudio buscando aportar frescura y alegría al festival. Combina la producción electrónica de Tony con la luminosa voz de Lucía para crear un ambiente de "buen rollo". Es una apuesta por el optimismo y la alegría que busca conectar rápidamente con el televoto.

8. Mikel Herzog Jr. – "Mi mitad" El debut artístico más personal del hijo del mítico Mikel Herzog, donde explora sus propios miedos y "demonios". La canción es un ejercicio de honestidad sobre cómo a veces somos nuestros propios enemigos en el camino al éxito. Musicalmente es una pieza cargada de emotividad y herencia musical.

9. Kenneth – "Los ojos no mienten" Cierra la noche con un tema exigente que busca subir la temperatura del festival a través de la mirada. La canción explora la idea de que los ojos revelan lo que las palabras callan, apoyada en un ritmo potente. Kenneth llega dispuesto a demostrar su garra escénica con uno de los retos vocales más grandes de la semifinal.

El público puede votar gratuitamente a través de la app RTVE Play. El voto del público abarca un 25% de la puntuación, con 25% para el recuperado voto demoscópico y 50% para el jurado. De estos nueve artistas, solo seis lograrán el pase a la gran final del sábado. Entre las actuaciones, disfrutaremos del carisma de leyendas como Paloma San Basilio y el ritmo electrónico de Fangoria.