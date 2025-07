Los primeros pasos de ‘La isla de las tentaciones 9’ según Sandra Barneda

En la misma semana en la que Telecinco aprovecha el tirón del programa para lanzar El verano de las tentaciones, Sandra Barneda se encuentra en la República Dominicana para comenzar las grabaciones de La isla de las tentaciones 9. La propia presentadora ha anunciado su viaje al país caribeño en su cuenta de Instagram.

“La que se va a liar”, ha asegurado la presentadora del formato, que en el mencionado vídeo aparece cargada de maletas y con la misma ilusión del primer día ante lo que se le viene encima. Algunos exparticipantes del reality de Mediaset han comentado la publicación de Sandra Barneda en Instagram. Una mención especial merece Manuel González que ha bromeado diciendo que le iba a mandar su currículum por si querían que participase en la nueva edición del formato.

Barneda ha compartido un segundo vídeo desde la República Dominicana, un auténtico paraíso para el desenfreno de las parejas participantes. La presentadora se ha mostrado entusiasmada por volver a un lugar que le resulta familiar y en el que ha vivido experiencias inolvidables.

“No me canso de este paraíso. Este lugar tiene magia, se desprende, se nota, es increíble: por muchas veces que lo piso, por muchas veces que estoy aquí no me canso. Intuyo que puede ser una edición muy emocional y os envío toda mi energía de trabajar y hacer una buena temporada, ¡besos a todos desde el paraíso!”, ha concluido.

La isla de las tentaciones 9 supone un nuevo reto para el equipo encabezado por Sandra Barneda. Los espectaculares registros de audiencia de la pasada edición y el fenómeno Montoya han dejado el listón muy alto, por lo que tendrán que afinar mucho en el casting para volver a contar con el respaldo masivo de los telespectadores.