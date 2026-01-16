La reacción de Tamara Falcó sobre las acusaciones contra Julio Iglesias, sus hermanos son los que tiene más presentes

Había expectación por su aparición este jueves en El Hormiguero y Tamara Falcó se pronunció por primera vez sobre la investigación judicial y denuncias contra Julio Iglesias, primer marido de la madre de la marquesa de Griñón, Isabel Preysler. La audiencia pudo comprobar que Tamara está preocupada y que estaba obligada a pronunciarse en un caso muy delicado que afecta a su familia. Midiendo sus palabras, Tamara ha reconocido que en su casa están muy impactados y que guardan sus reservas a la espera de lo que aparezcan en las investigaciones de la Fiscalía.

"Estoy de acuerdo en que no tiene buena pinta, sobre todo porque, ya sea verdad o, no hay un daño gigantesco en la reputación", admitió Tamara. "Hay una investigación abierta, pero evidentemente para mí es tío Julio y, después están mis hermanos, que es su padre. Esto, de cualquiera de las formas, es gravísimo y tristísimo", reconoce la hija de Isabel Preysler. "Estamos esperando a que la justicia llegue al final del asunto y que en la medida de lo posible salga ileso de todo esto", deseaba la contertulia, que después mantuvo su tono de humor con temas más livianos.

El contertulio y novelista Juan del Val optó por la distancia ante las gravedad de las acusaciones: "Respeto a Julio y también a las mujeres". "Lo que se escucha decir a las mujeres, para mí es espeluznante. Hasta que un juez no demuestre y haya un veredicto de culpabilidad o no, el cantante merece mi respeto. Pero también las mujeres afectadas", zanjó Del Val ante un espinoso asunto que está en manos de la Audiencia Nacional.

La esposa de Del Val, la presentador Nuria Roca, indica que le encantaría "que no fuera verdad" ya que la figura de Julio Iglesias es muy importante para ella, lo que asintió Tamara Falcó. "Si esto se demuestra, estamos ante algo realmente grave porque no son unos hechos sin importancia que ocurrieron y que se juzgan ahora con la perspectiva actual, no. Tampoco hablamos de un golfo. Estamos hablando de un delito. Hay que dejar que actuar a la justicia, pero parece que la investigación lleva mucho tiempo y que si sigue adelante tiene visos de juzgarse. Pero presunción de inocencia, por supuesto", razonó Nuria Roca.

El propio Julio Iglesias ha roto su silencio esta madrugada con un comunicado oficial difundido a través de la revista ¡Hola!: "Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza. Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave. No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas".

Para su defensa, el cantante ha contratado al penalista José Antonio Choclán, exmagistrado de la Audiencia Nacional y abogado conocido por casos de alto perfil como el de Víctor de Aldama en el caso Koldo, Cristiano Ronaldo o Corinna Larsen.

El entorno familiar más cercano, incluidos sus hijos mayores Enrique, Chábeli y Julio José, ha optado por el silencio público siguiendo las instrucciones del artista, quien permanece en su residencia de República Dominicana rodeado de periodistas y ha pedido que nadie lo visite en estos momentos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional mantiene la investigación en fase secreta, con las denunciantes citadas como testigos protegidas.