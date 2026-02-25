El riesgo de la reportera en Grazalema de 'Malas lenguas' llega hasta la Defensora del Espectador de RTVE

La cobertura informativa durante los recientes temporales ha generado un debate interno en la radiotelevisión pública. A raíz de diversas reclamaciones enviadas por los espectadores, el programa de la Defensora de la Audiencia, Beatriz Ariño, RTVE responde analizó el pasado fin de semana la pertinencia de exponer a los reporteros a condiciones meteorológicas extremas. La cuestión central giró en torno a si la espectacularidad de la imagen justifica poner en peligro la integridad física de los trabajadores cuando el entorno presenta amenazas evidentes.

Desde la Defensora, a través de las críticas llegadas, se plantea una reflexión sobre el valor informativo de mostrar a una periodista del programa Malas lenguas en Grazalema bajo las lluvias torrenciales que asolaban la población serrana. Esta preocupación surge tras observar situaciones en las que la línea entre informar y arriesgarse innecesariamente pareció desdibujarse en esta ocasión,

La productora ejecutiva de Malas lenguas, Azucena Rubiato, admite que fue una situación de riesgo que en cuanto fue percibida por el control se pidió a la reportera que se retirara del torrente en plena calle siguiendo los protocolos de seguridad que se establecen en RTVE. Se dio la orden de evacuar y cambiar de posición a los equipos sobre el terreno, como establece el reglamento de la corporación pública, y que no podía producirse en plena conexión cuando el directo ya estaba en marcha. "Desde control se dio la voz de alarma y se tardó más de lo habitual", justifica Rubiato, que describe lo vivido en esa conexión de Grazalema como un "desajuste puntual".

Ariño contó en el plató con el máximo responsable de Riesgos Laborales de RTVE, Alfonso López Asensio, recordó que hay un reglamento técnico que establece directrices claras para actuar ante desastres naturales o climas adversos, priorizando siempre la seguridad de los trabajadores sobre la obtención de primicias o imágenes espectaculares. "Tenemos el deber de información y ser ejemplarizantes con nuestro comportamiento y esa cobertura nos puede llevar a riesgo. Para evitarlo hay que tener sentido común, que a veces dejamos de lado", reconoce López Asensio, que apela a que los profesionales sean ante todo responsables en esos momentos extremos. Hay un protocolo para momentos excepcionales para que los profesionales cómo actuar.

El protocolo vigente ("un protocolo vivo", según lo que va registrándose) sugiere alternativas logísticas cuando condiciones como las vividas en Grazalema sean realmente dramáticas y pongan en riesgo a los equipos humanos. El protocolo estable "qué hacer" y cómo evitar los riesgos. "No es necesario estar en el ojo del huracán", reflexionó Beatriz Ariño, cuando hay recursos en estos momentos como los drones.

La seguridad se posiciona así como el pilar indispensable sobre el que deben construirse todas las futuras coberturas de emergencia.