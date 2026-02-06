Rosa Rodríguez se lleva un bote de alegría con 'Pasapalabra', Manu Pascual se despide entre lágrimas

“Morrall”. El apellido ‘imposible’ que le correspondía en el rosco de Rosa Rodríguez este jueves por la noche en Pasapalabra. Fue la casilla que a 4 segundos pronunció la concursante gallega con la que se ha llevado un premio récord individual en la historia de la televisión en España: 2.716.000 euros. Earl Morrall fue el MVPde la liga de fútbol americano de 1968. Un dato que había mirado años atrás coincidiendo con la Super Bowl.

El periodista sevillano Fernando Ramos y la actriz canaria Mariam Hernández eran los compañeros de equipo de la ganadora, que la animaron en la recta final. En segunda vuelta, con 20 segundos por delante, Rosa ha respondida la palabra con la T, pantalones "tejanos"; en la tercera, con 16 segundos, respondió la J, "jurisprudencia". En la cuarta vuelta, con solo 7 segundos, resolvió la E, el barco "escampavía"; y la V, la otra palabra complicada, "Vitaphoe", el primer sistema de cine sonoro. En una séptia vuelta, a 3 segundos, la última en responder, la de la M. La había visto. "Estoy temblando"... (con pausa publicitaria)... "Morrall".

Roberto Leal era todo nervios, en el plató se mascaba la oportunidad. Y llegó el confeti. Rosa abrazó a su compañero y rival entre lágrimas y, literalmente, se quedó en shock, paralizada. "Ha sido un placer competir contigo", le reconoció emocionada a Manu. El madrileño mantuvo empaque, con la emoción también en su caso de cerrar etapa para ambos. Se lleva 270.600 euros para su casa.

El premio gordo se ha gestado en el último año y medio, tras la consecución del bote anterior por Óscar Díaz, y durante un año y cuatro meses lo iba persiguiendo Rosa, con 307 tardes, desde que se incorporó en noviembre de 2024. Desde diciembre de 2020 estaba centrada en la preparación para acudir a este programa donde la esperaba Manu Pascual, que se despide con la victoria de su rival y que ha estado en 437 tardes,con un premio acumulado de 270.600 euros.

Una noche de emoción de la que se estaba a la espera ante el anuncio de Antena 3 de la obtención del bote. La incógnita se resolvía en la cuenta atrás, con Roberto Leal desgañitándose en la confirmación.

Rosa consigue el premio de 'Pasapalabra': 2.716.000 euros / Atresmedia

La ganadora tiene 32 años, nacida en Argentina de un gallego emigrante que regresó con su familia en el año 2000, residiendo en La Coruña, donde vive esta profesora de español para extranjeros y que estaba en excedencia para concurrir a este programa cuya permanencia se ha alargado durante casi año y medio. Desde un primer momento Rosa había anunciado que ayudaría a su familia y así será con el dinero ganado, para estudiar Psicología y tener “una vida más tranquila”.

La tensión se palpaba en el ambiente cuando el reloj marcaba apenas 4 segundos de margen. Rosa se quedaba de nuevo a 1 respuesta y sacó el apellido que había mirado en lista de grandes jugadores de la NFL. Recuerda que ese listado se lo memorizó porque en la etapa de Telecinco había habido varias preguntas sobre jugadores de fútbol americano y de béisbol. Morrall le ha dado esos 2.716.000 euros con los que se ha alzado esta noche.

Termina así un año y medio de duelos contra Manu. El madrileño se despide así tras 437 programas y con 270.600 euros, que no está nada mal. Pero ya no estarán este viernes en el programa, que arrancará con una nueva pareja y con un bote desde cero, es decir, desde los 60.000 euros.

Rosa ha dado este jueves una lección de esfuerzo y disciplina, lo que le ha hecho centrarse en estos cinco años de andadura hasta alcanzar el premio final. Un premio y un rosco que ya son Historia.