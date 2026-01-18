RTVE recupera 'Los ríos', otro recorrido histórico, ahora con la voz de Álex O'Dogherty

Ríos es la nueva serie documental de La 2 que invita a redescubrir España a través de sus arterias fluviales. Un viaje por las principales arterias de España para explorar no solo sus paisajes, sino también las historias, tradiciones y modos de vida que han moldeado a lo largo de los siglos a las comunidades que viven a sus orillas.

Narrado con cercanía por el actor de San Fernando Álex O’Dogherty, el programa es un viaje íntimo, desenfadado y reflexivo, donde el narrador actúa como compañero de ruta, invitando al espectador a compartir el asombro y el aprendizaje.

Producido por RTVE en colaboración con la firma andaluza Producciones Audiovisuales ATN, Ríos destaca por su factura visual y sonora: cada episodio se centra en una vía, siguiendo su curso completo desde el nacimiento hasta la desembocadura, al estilo de revisión de la serie que se emiutio en TVE entre 1974 y 1978, Los ríos, con su recordada sintonía.

El músico y actor Alex O´Dogherty.

Los impresionantes planos aéreos, ahora captados con dron, la ambientación musical y los recursos actuales de realización permiten capturar una mirada diferente a la esecenia de nuestra riqueza fluvial, más allá de su geografía o utilidad económica. La temporada de Ríos incluye doce nombres emblemáticos: Saja, Duero, Llobregat, Júcar, Guadiana, Ebro, Sella, Turia, Tajo, Nervión, Miño y Segura.

A lo largo de las paradas en poblaciones clave, el programa da voz a los lugareños (pescadores, molineros, agricultores, artistas o simplemente vecinos) que comparten testimonios directos y sinceros sobre lo que el río significa para su identidad, su economía y su memoria colectiva.

El nuevo espacio se suma a otros proyectos en el género documental de viajes y naturaleza con un enfoque humano y contemporáneo. Ríos actualiza el formato de los años 70 con una mirada más ecológica y cercana, sin perder el espíritu de descubrimiento que caracterizaba a la serie pionera.

El estreno llega este domingo a las 20.00, con la entrega del cántabro río Saja. Un caudal de curso corto pero generoso de Cantabria que nace en la sierra del Cordel y desemboca en el estuario de San Martín de la Arena. Su rápido descenso ha impulsado históricamente molinos hidráulicos y, más tarde, centrales hidroeléctricas, marcando el progreso de la comarca. El episodio hace escala en localidades como Saja, Bárcenas, Cabuérniga, Ruente, Mazcuerras, Cabezón de la Sal, Quijas, Torrelavega y Suances, donde expertos y habitantes ilustran tradiciones ancestrales, oficios ligados al agua y el impacto del río en la vida cotidiana.

O’Dogherty acompaña estas conversaciones y describe paisajes e historias sobre la riqueza natural, humana y económica de nuestro Ríos.