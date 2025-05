Así es la segunda semifinal de Eurovisión: guía completa, noche de divas

Este pasado martes la primera semifinal de Eurovisión 2025 clasificó a diez países para la final de este sábado en la que Melody, España, actuará en la primera mitad, por sorteo.

Bélgica, con Red Sebastian, fue la gran sorpresa de quedar eliminada cuando estaba entre las grandes favoritas. Los clasificados fueron Noruega (con el malagueño Kyle Alessandro), Albania, Suecia (los favoritos, KAJ), Islandia, Países Bajos, Polonia, San Marino, Estonia y Portugal.

El recinto de St. Jakboshalle de Basilea abre de nuevo este jueves sus puertas para que otros 16 participantes, y 3 invitados en exhibición (Francia, Alemania y Reino Unido), se jueguen el pase a la final. Los espectadores españoles no pueden participar en el televoto. Con la presentación de Hazel Brugger y Sandra Studer y los comentarios en TVE de Tony Aguilar y Julia Varela, La 2 ofrece la segunda semifinal a partir de las 21:00 horas.

Este es el orden de intervención de la segunda semifinal:

1. Australia. Go-Jo. Milkshake Man. Tema funk fusionado con pop electrónico que invita a la fiesta. Recuerda a: Low Heat.

2. Montenegro. Nina Žiži. Dobrodošli. Su intérprete ya estuvo en 2013, una intensita balada pop de sones balcánicos, con mensaje de paz. Recuerda a: los intérpretes serbios de otros años.

3. Irlanda. Emmy. Laika Party. Esta dj nos trae un tema techno pop que, a lo Mecano, recuerda a la parra espcial. Recuerda a: Toy, la ganadora de 2018, con la israelí Netta. O a La Casa Azul.

4. Letonia. Tautumeitas. Bur Man Laimi. Grupo folk con fusión de sonidos bálticos con ritmos actuales. Canto folk pop. Recuerda a: Lotiuma.

5. Armenia. Parg. Survivor. Himno pop-dance que reivindica la autoestima. Recuerda a: Arcade, la balada neerlandesa de Duncan Laurence que ganó en 2019.

6. Austria. JJ. Wasted Love. Apunta a la victoria este tema de ópera pop, voz potente y puesta en escena grandilocuente. Recuerda a:su paisana Conchita Wurst, ganadora de 2014 y al ganador más reciente, el suizo Nemo.

7. Reino Unido. Remember Monday. What The Hell Just Happened?. Es un trío londinense que ofre un pop upbeat sobre una noche de marcha, con coreografía disco y estética muy tópica british. Recuerda a: buenos valores del pop británico más inofensivo. Claro, juegan a ser Spice Girls 2025.

8. Grecia. Klavdia. Asteromáta. Balada pop helénico, la canción habla de superar heridas. Recuerda:a Nana Mouskori si se presentara hoy a Eurovisión.

9. Lituania: Katarsis. Tavo Akys. Conjunto indie-pop sobre un bucólico tema amoroso. Recuerda a:compatriotas como Ieva Zasimauskait.

10. Malta. Miriana Conte. Serving. Hubo su polémica sobre el equívoco fonético con el maltés (“sirviendo cxxx” sonaba el título en principio). Pese a la polémica es un interesante tema pop-dance energético. Recuerda a: divas tipo Dua Lipa.

11. Georgia. Mariam Shengelia. Freedom. Pop dance sobre empoderamiento con potencia vocal. Recuerda a: Loreen, con todo el respeto a la sueca.

12. Francia. Louane. Maman. Está llamada a estar en el Top 5 con esta balada intimista sobre la maternidad. Recuerda a:grandes baladistas galas como Zaz o Camélia Jordana.

13. Dinamarca. Sissal. Hallucination. Pop electrónico y psicodélico. Recuerda a: bandas indies nórdicas.

14. Chequia. Adonxs. Kiss Kiss Goodbye. Electropop dramático sobre el desamor. Recuerda a: Lie to Me, de Mikolas Josef el mejor aspirante checo de la historia, de 2018.

15. Luxemburgo. Laura Thorn. La Poupée Monte Le Son. Pop francés de aire sesentero. Recuerda a:France Gall, la ganadora por el gran ducado en 1965, Poupée de cire, poupée de son.

16. Israel. Yuval Raphael. New Day Will Rise. Fue testigo de los atentados de Hamas y ahora cuenta una historia de superación en una melódica balada en hebreo, inglés, francés. Recuerda a: su polémica antecesora Eden Golan

17. Alemania. Abor & Tynna . Baller. Dúo de hip-hop, música urbana con el tema de vivir a tope. Recuerda a: SZA.

18. Serbia. Princ. Mila. Balada pop con inspiración étnica. Recuerda a:tantos conjuntos balcánicos que han pasado con más pena que gloria por el festival.

19. Finlandia. Erika Vikman. Ich Komme. Esta diva será una grata sorpresa. Pop desenfadado Recuerda a:divas como Katy Perry o como si DeTeresa se hubiera mudado a Helsinki.