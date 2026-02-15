Así suena 'T amaré', la letra de la canción gaditana y gitana que gana por aclamación el Benidorm Fest
La noche más esperada de la música española ha tenido un color especial: el azul atlántico entre La Isla y Chiclana. En una final de gran nivel de las propuestas, Tony Grox & LucyCalys (aunque exactamente su nombre se escribe todo en mayúsculas, LUCYCALYS) han logrado el sueño de ganar la Siretnita de Oro del Benidor Fest 2026. No van a Eurovisión pero sí a Miami, donde grabarán un single y tendrán promoción en toda América. La rumba T amaré es revisión pop y sentimental de los clásicos, con un poso de falmenco de calidad.
Los ganadores se llevan un premio económico de 150.000 euros y ese billete a Estados Unidos.
T amaré no es solo una canción de amor; es una revisión de los clásicos de la rumba pop que marcaron a una generación, puesta al día con una producción urbana y elegante. La letra explora la entrega absoluta y la pasión que nace en las distancias cortas, bajo una atmósfera pasional que Lucycalys eleva con una interpretación vocal racial llena de matices. La química entre el productor Tony Grox y la voz de la artista ha sido la clave para convencer a un público que los mantuvo en lo más alto de sus preferencias desde el primer acorde.
Así fue la actuación:
Y esta la letra íntegra de T amaré:
(Intro)
Si tú me miras, se para el tiempo
Cádiz en calma, todo por dentro
Es un veneno que me va matando
Pero qué arte, seguir soñando.
(Estribillo)
Y yo t amaré, t amaré, t amaré
Como la luna quiere al clavel
Bajo la noche, pegada a tu piel
Sentir el mundo, volverte a ver.
Y yo t amaré, t amaré, t amaré
Rumba en el pecho, fuego en el pie
Si tú me faltas, no sé qué haré
Toda mi vida yo t amaré.
(Verso 1)
Tengo guardada en la guantera
Una caricia que no espera
Esa mirada de "te quiero"
Que me dispara y me voy al cielo.
No hace falta que digas nada
Con tus ojitos tengo la entrada
A ese universo de luz y sal
Donde lo nuestro no sale mal.
(Puente)
Que yo te busco y no te encuentro
Si no te tengo aquí en el centro
De mi alegría y de mi dolor
Eres mi calma y mi mejor error.
(Estribillo)
Y yo t amaré, t amaré, t amaré
Como la luna quiere al clavel
Bajo la noche, pegada a tu piel
Sentir el mundo, volverte a ver.
Y yo t amaré, t amaré, t amaré
Rumba en el pecho, fuego en el pie
Si tú me faltas, no sé qué haré
Toda mi vida yo t amaré.
(Outro)
T amaré...
Solo t amaré...
Con este duende, con este acento
Cádiz y el mundo en un momento.
T amaré.
