Así suena 'T amaré', la letra de la canción gaditana y gitana que gana por aclamación el Benidorm Fest

Lucycalys y Tony Grox en su actuación en la final del Benidorm Fest

La noche más esperada de la música española ha tenido un color especial: el azul atlántico entre La Isla y Chiclana. En una final de gran nivel de las propuestas, Tony Grox & LucyCalys (aunque exactamente su nombre se escribe todo en mayúsculas, LUCYCALYS) han logrado el sueño de ganar la Siretnita de Oro del Benidor Fest 2026. No van a Eurovisión pero sí a Miami, donde grabarán un single y tendrán promoción en toda América. La rumba T amaré es revisión pop y sentimental de los clásicos, con un poso de falmenco de calidad.

Los ganadores se llevan un premio económico de 150.000 euros y ese billete a Estados Unidos.

T amaré no es solo una canción de amor; es una revisión de los clásicos de la rumba pop que marcaron a una generación, puesta al día con una producción urbana y elegante. La letra explora la entrega absoluta y la pasión que nace en las distancias cortas, bajo una atmósfera pasional que Lucycalys eleva con una interpretación vocal racial llena de matices. La química entre el productor Tony Grox y la voz de la artista ha sido la clave para convencer a un público que los mantuvo en lo más alto de sus preferencias desde el primer acorde.

Así fue la actuación:

Y esta la letra íntegra de T amaré:

(Intro)

Si tú me miras, se para el tiempo

Cádiz en calma, todo por dentro

Es un veneno que me va matando

Pero qué arte, seguir soñando.

(Estribillo)

Y yo t amaré, t amaré, t amaré

Como la luna quiere al clavel

Bajo la noche, pegada a tu piel

Sentir el mundo, volverte a ver.

Y yo t amaré, t amaré, t amaré

Rumba en el pecho, fuego en el pie

Si tú me faltas, no sé qué haré

Toda mi vida yo t amaré.

(Verso 1)

Tengo guardada en la guantera

Una caricia que no espera

Esa mirada de "te quiero"

Que me dispara y me voy al cielo.

No hace falta que digas nada

Con tus ojitos tengo la entrada

A ese universo de luz y sal

Donde lo nuestro no sale mal.

(Puente)

Que yo te busco y no te encuentro

Si no te tengo aquí en el centro

De mi alegría y de mi dolor

Eres mi calma y mi mejor error.

(Estribillo)

Y yo t amaré, t amaré, t amaré

Como la luna quiere al clavel

Bajo la noche, pegada a tu piel

Sentir el mundo, volverte a ver.

Y yo t amaré, t amaré, t amaré

Rumba en el pecho, fuego en el pie

Si tú me faltas, no sé qué haré

Toda mi vida yo t amaré.

(Outro)

T amaré...

Solo t amaré...

Con este duende, con este acento

Cádiz y el mundo en un momento.

T amaré.