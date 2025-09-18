Teodoro León Gross extiende el análisis político en Canal Sur al 'prime time' de los jueves

El conductor del espacio de actualidad política y tertulia de la sobremesa de Canal Sur, Teodoro León Gross, contará con un programa nocturno los jueves como extensión a esta mirada diaria a lo que sucede en torno al siempre agitado panorama político nacional. Sevilla, Madrid y toda España será el foco de los asuntos que se traten en esta ampliación nocturna del diario Mesa de análisis. León Gross contará a su lado con la periodista parlamentaria de El Periódico, del grupo Prensa Ibérica, Ana Cabanillas.

La RTVA estrenaba temporada este miércoles econuna gala en el teatro de Alcalá de Guadaíra, con la presencia. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, felicitó a los profesionales y destacó que Canal Sur es la tercera cadena autonómica más vista en España y "la televisión pública preferida por los andaluces" en el último año. TVE lleva ya bastante tiempo arrinconanda en el mando por los andaluces.

Sanz mencionó la estrategia para fortalecer el sector audiovisual andaluz. El director general de la RTVA, Juande Mellado, agradeció el trabajo de los profesionales y productoras, subrayando la innovación y transformación digital.

Esta gala inaugural incluyó un in memorian al productor Ricardo Medina, creador de formatos como Madrid Directo y en Canal Sur, Andaluces por el mundo, y Ramón Alberca, productor de los Servicios Informativos.

En esta presentación aparecieron con sus temas musicales Pastora Soler, copresentadora de No dejes de soñar, un Sorpresa sorpresa para la noche de los sábados presentado y producido por Manu Sánchez; Mar Tiago y Antonio José.

La parrilla matinal de Canal Sur se abre con el informativo Buenos Días (a las 7.30) con Mari Paz Oliver; Despierta Andalucía (08.30), con Silvia Sanz y Sergio Morante; el magacín Hoy en Día (a partir de las 10), con Toñi Moreno; y el mencionado Mesa de Análisis (13.00), con Teodoro León Gross.

Los informativos Canal Sur Noticias mantienen su horario, a las 14.30 y 20.30, aunque dentro de la redacción ha habido polémica por pasar la desconexión provincial de sobremesa a las 3 de la tarde y 9 de la noche, cuando compiezan los informativos nacionales.

La tarde, grueso veterano que es el pilar de la programación de Canal Sur, y su mayor vivero de audiencia, sigue formada por La Tarde, Aquí y Ahora con Juan y Medio y Eva Ruiz; Andalucía Directo con Modesto Barragán y Paz Santa, que celebrará su emisión número 7.000 el 13 de octubre; y las recetas de Cómetelo con Enrique Sánchez.

Para la franja de prime time prosigue el concurso Atrápame si puedes con Manolo Sarria y al filo de las once de la noche habrá cine los martes, Gente Maravillosa con Toñi Moreno, los miércoles; El Show de Bertín los viernes; los lunes, desde octubre, Crimen y Ley, y En guardia 24/7, con Cruz Morcillo; los sábados, tras Los reporteros, No dejes de soñar y los domingos, Andalucía por el mundo.

En los fines de semanas retoman su presencia en la parrilla nuevas entregas de Salud al Día, Destino Andalucía, Tierra y Mar, Patas arribas, Enredados, Todo Caballo, Parlamento, Con-ciencia, Espacio Protegido, Solidarios, Tierra de Sabores y Los repobladores, además de cine nostálgico, festejos taurinos y partidos de la Segunda División con los cinco clubes andaluces y el Ceuta.