TVE pierde 'Late Xou', Marc Giró ficha por La Sexta

RTVE pierde uno de sus contenidos que le funcionaban en su reciente prime time. Late Xou cierra etapa en La 1, tras haberse sumado inicialente por La 2, y su conductor, Marc Giró recala en Atresmedia. En un movimiento inesperado, el periodista barcelonés deja la cadena pública y tendrá esta primavera su nuevo proyecto en La Sexta, que estaría en línea con lo que ha ofrecido en TVE en los últimos años. Giró se incorpora a La Sexta para la que trabajar en nuevo proyecto y es su regreso a Atresmedia, donde ya intervino en otros espacios como Espejo público, Zapeando y conduciendo Feliz Año Neox, en Neox.

Es una voz matinal de la radio catalana, en RAC 1, y tras debutar en 2023 en La 2 para Cataluña con Late Xou, el formato pasó a ser de ámbito nacional y ante su buen rendimiento fue llevado al primer canal, como contenido tras La Revuelta, en las dos última temporadas. En este martes está previsto que se emita una de las entregas grabadas de Late Xou, en lo que será su despedidoa de TVE.

El nuevo programa en La Sexta, cadena que celebra en este año su vigésimo aniversario, será un show de entrevistas, humor y comentarios de la actualidad, producido en colaboración con Minuto de Barras, la productora fundada por Giró junto a su marido, Santi Villas.

Con Late Xou consiguió un premio Ondas y otros reconocimientos. Se había convertido en un rostro de la cadena pública y en este 2026 pasa a ser uno de los conductores de Atresmedia, en La Sexta de El intermedio, Zapeando, Al rojo vivo, compartiendo el prime time con formatos como los de Alberto Chicote, Jordi Évole o el Equipo de investigación de su paisana Gloria Serra.