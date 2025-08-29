Última hora sobre el estado de salud de Bruce Willis: es ingresado en una residencia por un empeoramiento

El añorado actor de Hollywood Bruce Willis ha empeorado en su enfermedad degenerativa y ha sido ingresado en una residencia de cuidados especializados para que el personal sanitario pueda tenerlo en observación constante en lo que es un grave empeoramiento, ha reconocido su propia esposa, Emma Heming.

En la reciente entrevista a la cadena ABC la mujer del intérprete de tantas películas de acción ha reconocido que Willis se enfrenta a un declive en su proceso, la demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa diagnosticada en febrero de 2023, tras un inicial diagnóstico erróneo de afasia en 2022 que lo llevó a retirada de su trabajo. La primera medida de la familia fue trasladarse a una casa adaptada, con personal médico incluido, en lo que fue “una de las decisiones más difíciles de su vida” por parte de Emma Heming, que está en contacto con destacados médicos para que se investigue en torno a esta dolencia degenerativa. Su misión, como la de las hijas del actor, ha sido también la de divulgar en torno a su experiencia para ayudar a otras familias en una situación similar. La mudanza a una casa adaptada en su momento fue también para que estuvieran en un entorno más agradable las hijas del actor y Heming, Mabel y Evelyn, menores de edad. “Bruce querría que nuestras hijas crecieran en un hogar adaptado a sus necesidades, no a las suyas”, señaló en su momento la esposa del protagonista de la serie Luz de luna.

Willis ahora está en una residencia especializada para estar atendido en todo momento y con un grave deterioro. La demencia ha privado al actor de poder ya comunicarse con el habla y ha perdido la perdido. La familia ha detallado que pese a que la actividad intelectual está afectada por completo, se encuentra bien en su aspecto físico a sus 70 años, por lo que se encuentra fuerte y activo en movilidad. "Es su cerebro el que le está fallando”, resume la esposa.

En la nueva residencia donde se halla Willis, ubicada cerca del hogar familiar, se ha convertido en una extensión de su casa, con las visitas diarias de Heming y sus hijas, tanto las de Heming como las de Demi Moore, quien también está cerca de su ex emarido. Aunque esté en la residencia el actor también es llevado a su casa para mantener momentos en las comidas e instantes de relax rodeado de sus seres queridos.

l-a demencia frontotemporal impacta en el comportamiento, el lenguaje y las funciones cognitivas. En el caso de la estrella de Hollywood los primeros síntomas se manifestaron en 2022, cuando su elocuencia habitual daba paso a momentos de desconcierto y de silencio. La familia le respalda para que la enfermedad tenga un proceso más ralentizado. El actor tiene cinco hijas, las dos menores de su segundo matrimonio y Rumer, Scout y Tallulah , que han superado los 30 años, fruto de su matrimonio con Demi Moore.