'La Voz' 2025 llega hoy a la final con estos cuatro 'talents'

Francisco Andrés Gallardo

19 de diciembre 2025 - 08:00

La  Voz  2025, presentado por la  sevillana Eva González, alcanza esta noche su final con Oihan, Kimy , Antía y Audrey como los  aspirantes para el  título. Por primera vez no hay representantes andaluces.

Sebastián Yatra ha metido a dos talents en la  final (el donostiarra Oihan y la  canaria Kimy ) y Malú rompe una racha de tres años sin representación y llega a la  final con la catalana Audrey.

Por Pablo López participa la  viguesa Antía Pinal, mientras que el  debutante Mika se ha queda sin ninguno de sus concursantes ya que Pedro y Javier cayeron en la  semifinal.

En esta final en directo contará con las  actuaciones y colaboraciones con los  talents de Laura Pausini, que durante años fue coach del formato, David Bustamante, Melody, Pastora Soler, Sergio Dalma, Blanca Paloma, Pablo Alborán, Edurne, Ana Torroja y Beret, todos prometen grandes momentos en la  gala.

La  Voz  es un formato producido ITV Studios Iberia, la  misma firma que desarrolla el  diario Pasapalabra. El  programa también se podrá seguir fuera de España a través de Antena 3 Internacional y de la  versión internacional de Atresplayer. Los  aspirantes tienen muchos fans a lo largo de América Latina.

Así son los  finalistas:

Oihan Aristizábal, 19 años, ya pisó La  Voz  Kids en 2022, donde destacó, y ahora regresa maduro y transformado.

Con su crecimiento personal y musical conquistó en la  semifinal con su versión de Como una ola de Rocío Jurado. Yatra, su coach, acentúa su esfuerzo de transformación, versatilidad y energía.

Kimy  Touw, de Las  Palmas, de 28 años, es también del equipo de Yatra, con una voz  personal que fue fichada por el  colombiano por bloqueo a los  demás.

En la  semifinal se desgarró con Before You Go de Lewis Capaldi, demostrando sensibilidad y un timbre muy llamativo. Se encuentra muy respaldada por el  público.

La  gallega Antía Pinal es cantante callejera para sufragar su carrera de Arquitectura. Con Pablo López de coach, la  robó del equipo de Yatra.

Tiene una voz  dulce y poderosa, brilló en la  semifinal con Quererte bonito, el  tema de Yatra y Elena Rose.En Galicia se han volcado con ella .

La  barcelonesa Audrey, de 25 años, ha ido remontando a lo largo de la  edición y terminó convirtiéndose en la  favorita de Malú. En la  semifinal encandiló con Saving all my love for you de Whitney Houston.

Representa la  fuerza, el  soul, y ha pasado por difíciles momentos hasta encontrar su sitio en esta edición.

La  final de La  Voz  arranca pasadas las  diez de la  noche en Antena 3.

La  cadena está ya promocionando la  nueva temporada de El  Desafío que será el  relevo de los  viernes en enero.

