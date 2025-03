A alguien se le ha ocurrido resucitar uno de los juegos más feos de la historia

En las últimas horas ha causado revuelo la llegada a Steam del que, probablemente, sea uno de los videojuegos más feos de la historia. Como habrás adivinado, nos referimos al mítico Big Rigs: Over the Road Racing, que años después de su lanzamiento, sigue manteniendo una posición privilegiada en el campeonato de los peores videojuegos jamás realizados.

No está claro por qué extraña razón, pero alguien decidió resucitar el título y relanzarlo como versión digital en la plataforma para PC. Los propios usuarios han sido quienes se han encargado de comprobar la veracidad de tal atrocidad y se percataron de la aparición de la página correspondiente en la tienda de Valve. Al principio, todos lo tomaron como una broma, sin demasiada gracia, pero una broma, al fin y al cabo. Pero no fue así; ante las insistentes peticiones de los usuarios en el foro oficial, el editor se vio obligado a responder con información oficial.

Una captura del juego.

Parece, no obstante, que el anuncio se esperaba desde hace alguna semana, pero el temprano descubrimiento por parte de los usuarios y la ausencia de un anuncio oficial finalmente ha requerido la intervención de Margarite Entertainment, feliz propietaria actual de los derechos para publicar a nivel mundial no solo 'Big Rigs: Over the Road Racing', sino también otra ristra de clásicos del pasado.

Por el momento no hay fecha de lanzamiento, aunque se anticipa un genérico "segundo trimestre de 2025". Tampoco sabemos si el juego llegará a PC en su versión original o con algunas modificaciones. Lanzado en 2003 por GameMill y desarrollado por Stellar Stone, es famoso por sus numerosos y graves (pero divertidos) errores. ¿Qué pasa con los oponentes, que no se mueven? ¿O el hecho de que tu camión puede acelerar infinitamente, siempre y cuando circules marcha atrás? Entre otros aspectos encantadores de la producción, también se incluye su total indiferencia hacia la física, las colinas o cualquier tipo de pendiente pronunciada que no tienen ningún efecto en la velocidad. Todo un clásico.