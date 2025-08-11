Los amantes de los tanques están de celebración: World of Tanks cumple 15 años

El estudio Wargaming está de celebración al alcanzar un importante hito para World of Tanks: cumple 15 años. Desde su lanzamiento en 2010, el juego ha cosechado reconocimiento mundial, ha reunido a millones de jugadores y ha establecido el estándar para los videojuegos de combates de tanques online.

“Hace quince años lanzamos World of Tanks con una misión clara: traer de vuelta los combates entre tanques como nunca antes”, afirmó Victor Kislyi, CEO de Wargaming. “Desde entonces, se ha convertido en algo aún más grande: una afición digital que une a millones de jugadores comprometidos en todo el mundo. Brindamos por las batallas que hemos librado, las amistades que hemos forjado y los muchos años venideros”.

World of Tanks no solo trata de crear batallas épicas, sino también de forjar amistades duraderas. A lo largo de estos 15 años, nuestros jugadores han formado vínculos tan fuertes como los tanques que comandan. Nos complace compartir nuestro vídeo “15 Years of Friendship: A Journey Through Memories”, un emotivo homenaje a las relaciones y memorias que hacen que World of Tanks sea tan especial.

Y este año han prometido ofrecer la mayor celebración hasta la fecha. Por ello, eel 8 al 31 de agosto, el equipo de World of Tanks invita a todos los jugadores a participar en festividades repletas de regalos, misiones especiales, recompensas exclusivas y sorpresas emocionantes.

El evento comienza directamente en el Garaje, donde los jugadores podrán acceder al Annyversary Album. Inicia sesión diariamente para abrir sobres, revivir momentos clave de la historia de World of Tanks y obtener grandes recompensas.

Con el capítulo especial del Pase de Batalla del Aniversario, los jugadores podrán conseguir el nuevo Brennos, un tanque pesado francés de nivel VIII, una tripulación especial formada por los conductores de tanque del Garaje y otros valiosos objetos dentro del juego.

Y hay modo nuevo para disfrutar con Overwhelming Fire durante dos fines de semana de agosto. Este modo proporciona batallas de alta intensidad con ocho vehículos no convencionales que disparan miles de proyectiles por minuto.

También habrá bonificaciones para veteranos: todo aquel que haya creado su cuenta de World of Tanks antes del 14 de abril de 2012 será reconocido oficialmente como veterano y recibirá la insignia especial del 15 Aniversario. En cualquier batalla que incluya al menos un jugador veterano, todos los participantes obtendrán un bono del +15 % sobre la cantidad base de créditos ganados.

Además, se realizarán varias retransmisiones especiales donde los jugadores podrán obtener diversos estilos 3D y 2D para sus tanques, aspectos para su tripulación, vehículos Premium de niveles VIII a IX y mucho más.