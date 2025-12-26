Análisis de Neon Inferno, un sobresaliente homenaje a los arcade pixel art cargado de acción

La editora indie Retroware se ha consolidado en estos últimos años como una de las más interesantes por su decidida apuesta por experiencias de videojuegos de corte clásico. Tras el éxito de Iron Meat, que analizamos aquí en El Loot de Txeron, y el cuidado homenaje al plataformeo de 8 bits con Angry Video Game Nerd 8-Bit, el sello continúa explorando la esencia de los títulos arcade con Neon Inferno, un juego que mezcla experiencias vividas con títulos como Wild Guns, Metal Slug y Contra y que viene aderezada en una estética cyberpunk cargada de neón. Sobre el papel, la propuesta es tan atractiva como explosiva, y en gran medida cumple lo prometido.

Desde el primer momento, Neon Inferno deslumbra por su apartado visual. El pixel art es sencillamente espectacular, con escenarios detallados y sucios que van desde teatros de ópera hasta parques y ciudades futuristas. El filtro CRT, completamente configurable, refuerza la sensación de estar ante una recreativa moderna. No es casualidad: detrás del arte hay veteranos de la industria como Tsukasa Jun y Koji Ogata, junto a otros artistas que ya demostraron su talento en Steel Assault. El resultado es uno de los juegos indie más atractivos visualmente del año.

El sonido está a la misma altura. Explosiones contundentes, efectos muy bien logrados y una banda sonora repleta de sintetizadores retro, guitarras y temas vocales que recuerdan a producciones como River City Girls. En conjunto, Neon Inferno ofrece una presentación audiovisual sobresaliente y muy difícil de igualar.

La historia, aunque secundaria, resulta lo suficientemente interesante para contextualizar la acción. Ambientado en un Nueva York caótico en el año 2055, seguimos a Angelo Morano y Mariana Vitti, dos criminales que buscan tomar el control de la ciudad en medio de una guerra entre la Yakuza y la policía. Las escenas son breves y estilizadas, cambian ligeramente según el personaje elegido y aportan personalidad sin interrumpir el ritmo frenético del juego.

El apartado visual es una oda a los amantes del pixel art.

En lo jugable, Neon Inferno propone un shooter arcade intenso en el que no solo disparamos al frente, sino también al fondo del escenario. Esta mecánica, heredera directa de Wild Guns, añade una capa de complejidad que puede resultar confusa al principio, sobre todo cuando la pantalla se llena de enemigos. A ello se suman el ataque cuerpo a cuerpo para desviar balas, la posibilidad de activar cámara lenta para redirigir disparos y un sistema de esquiva que recompensa el dominio de los controles. Aunque la curva de aprendizaje es algo exigente, una vez superada el juego se vuelve muy satisfactorio.

Los jefes finales son uno de los puntos fuertes, con patrones bien definidos, varias fases y enfrentamientos espectaculares que ponen a prueba todo lo aprendido. Tras cada nivel, el sistema de puntuación y la tienda de mejoras añaden un componente estratégico, aunque resulta difícil conseguir altas calificaciones y acceder a nuevas armas con frecuencia, lo que puede limitar la variedad durante la partida.

Pese a ciertos problemas de claridad visual en cooperativo y algunos tramos que pueden ser algo injustos, Neon Inferno es una experiencia intensa, desafiante y tremendamente divertida. Es un homenaje sincero al arcade clásico que brilla por su estilo, su sonido y su acción constante. Puede que sea corto, pero invita a rejugarlo para dominar sus mecánicas y aspirar a la perfección. Un título muy recomendable para los amantes de la vieja escuela. Nosotros lo hemos probado en una Asus Rog Ally y es un juego perfecto para una experiencia en modo portátil que corre a la perfección.

Hemos podido analizar este título gracias a una clave para Steam que nos ha facilitado el estudio a través de Game.Press.