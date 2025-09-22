Bandai Namco y Koei Tecmo estrechan lazos: Nioh 3 se distribuirá en España de manera conjunta
Videojuegos
Las dos empresas han rubricado un acuerdo que es "un testimonio del increíble trabajo que nuestros equipos de ventas l ocales han estado realizando", apunta Alberto González, Souther European Region VP de Bandai Namco
Este lunes se ha certificado un nuevo acuerdo de distribución de videojuegos en España. Bandai Namco Entertainment Europe ha anunciado su asociación de distribución con Koei Tecmo Europe LTD. A partir del 1 de enero de 2026, las filiales de Bandai Namco Entertainment Europe en Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Alemania, Austria, Suiza, España, Italia, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Islandia, Polonia, Eslovaquia, Hungría, República Checa, Australia y Nueva Zelanda gestionarán todas las actividades comerciales para los lanzamientos físicos de videojuegos de Koei Tecmo Europe.
“Recibir la confianza de un editor japonés consolidado como Koei Tecmo es un testimonio del increíble trabajo que nuestros equipos de ventas locales han estado realizando para todos nuestros socios en los últimos años”, comentó Alberto González Lorca, Southern European Region VP & Bus Dev en Bandai Namco Entertainment Europe. “Nos sentimos honrados de asumir la responsabilidad de llevar el fantástico contenido de Koei Tecmo al mercado.”
“Estamos encantados de unir fuerzas con Bandai Namco, cuya destacada experiencia regional y red de distribución confiable los convierte en el socio ideal para expandir el alcance de Koei Tecmo en el retail de EMEA y ANZ. Esta colaboración marca un emocionante nuevo capítulo basado en valores compartidos y confianza”, añadió Toshiaki Inoue de Koei Tecmo Europe LTD.
De esta forma, el tan esperado Nioh 3, programado para su lanzamiento a principios de 2026, también será respaldado por Bandai Namco Entertainment Europe.
Acerca de Bandai Namco
Bandai Namco Entertainment Europe es un editor, desarrollador y distribuidor global líder de contenido de entretenimiento para plataformas que incluyen, pero no se limitan a, todas las principales consolas de videojuegos y PC.
Produciendo propiedad intelectual para una audiencia global, Bandai Namco Entertainment Europe está construyendo su reputación con franquicias como LITTLE NIGHTMARES™ y las capacidades de producción de dos estudios, Reflector Entertainment y Limbic Entertainment.
Con sede en Lyon, Francia, Bandai Namco Entertainment Europe es conocida por traer al mercado de EMEA y ANZ muchas de las principales franquicias de la industria del entretenimiento como Pac-Man, Gundam, Tekken, Ace Combat, Dark Souls y Elden Ring.
Acerca de KOEI TECMO
Koei Tecmo Europe LTD es un editor de software de entretenimiento interactivo para consolas de generación actual, dispositivos portátiles y contenido de descarga digital con sede en Letchworth, Hertfordshire, Reino Unido. La empresa es una filial totalmente propiedad de KOEI TECMO HOLDINGS CO., LTD., con sede en Yokohama, Japón. Koei Tecmo es conocida por su serie distintiva Warriors de "uno contra miles", el favorito de los fans Ninja Gaiden y el título de entretenimiento de lucha Dead or Alive. A través de su colaboración con franquicias exitosas como A.O.T. Wings of Freedom (Attack on Titan), ha traído a la vida juegos basados en populares series de televisión. El deseo de innovación y diversidad de la empresa ha dado lugar a la creación del aclamado título de acción samurái Nioh, que incorpora nuevos y únicos estilos de jugabilidad. La adquisición de GUST, desarrolladora de una variedad de títulos conmovedores, ha permitido que su serie emblemática Atelier haya cruzado generaciones de consolas y seguidores.
