Battlefield 6 exprimirá hasta el último megahercio de tu PC: estos son los requisitos técnicos y sus opciones avanzadas

La version de PC de Battlefield 6 será la más apabullante gráficamente.

Electronic Arts y Battlefield Studios han revelado hoy los detalles de la versión para PC de Battlefield 6, la experiencia definitiva de guerra. Con Battlefield 6, la saga busca ofrecer la experiencia para PC más avanzada de su historia, sumando la mayor variedad de funciones y opciones de personalización de toda su historia.

El nuevo título de acción multijugador contará con opciones gráficas muy variadas en PC empezando por gráficos 4K más frames por segundo (FPS) sin límites. Los FPS ilimitados ofrecerán una de las experiencias de shooters en primera persona más fluidas y de mayor rendimiento posibles.

Habrá más de 600 opciones de personalización en PC con un menú completo de configuraciones gráficas y de rendimiento que incluyen: HDR, HUD, escalado del HUD, iconos del HUD y retícula; ajustes de cámara; mandos, esquemas de control, dispositivos de entrada, háptica y modo de retransmisión y modo incógnito.

También contará con las tecnologías de reescalado más innovadoras como Nvidia DLSS 4, Intel XeSS 2, y AMD FSR 4 Support.

No podía faltar la compatibilidad con monitores ultrapanorámicos (formatos 21:9 y 32:9) con los que los jugadores podrán detectar como nunca antes todos los flancos enemigos con una vista completa del campo de batalla gracias a la compatibilidad con monitores ultrapanorámicos.

Además, no habrá descanso para combatiar a los tramposos con el sistema antitrampas Javelin, un sistema desarrollado desde cero por el equipo de ingenieros y analistas veteranos de la compañía, con el objetivo de estudiar los problemas de trampas en cada juego específico bajo el paraguas de EA, así como diseñar funciones únicas para resolver esos problemas. Javelin ya forma parte de otros títulos de Battlefield, incluidos Battlefield Labs, y se integrará en Battlefield 6 cuando se lance el juego.

Battlefield 6 estará disponible a partir del 10 de octubre en PlayStation® 5, Xbox Series X/S, y PC (Steam, EA App, Epic Games Store).

Requerimientos técnicos para poder jugarlo

Electronic Arts y Battlefield Studios también han revelado los requerimientos técnicos para poder disfurtar del juego. En la siguiente imagen se puede comprobar que no será un juego muy exigente pero que en su modo más realista con preset Ultra sí requerirá hardware bastante puntero del mercado.