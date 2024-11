Black Friday en PlayStation: Oportunidades exclusivas para hacerte con una PS5 y disfrutar de grandes títulos

El Black Friday de 2024 ha llegado con grandes ofertas en tiendas de toda España, y PlayStation no ha querido quedarse atrás. Como siempre, este evento comercial trae consigo una avalancha de descuentos en productos de todo tipo, pero si eres un amante de los videojuegos, estas ofertas son, sin duda, las más esperadas. De modo que es el momento perfecto para hacerte con una PS5, conseguir títulos nuevos o accesorios que mejoren tu experiencia de juego. Aquí te traemos todo lo que necesitas saber sobre las ofertas de Black Friday para PlayStation con precios irresistibles y muchas sorpresas.

Descuentos irresistibles en PS5

Si hay algo que hace especial este periodo, es la oportunidad de conseguir productos que de otra manera podrían resultar más caros. Este año, PlayStation ha puesto su foco en ofrecer a los jugadores la oportunidad de hacerse con PlayStation 5 a un precio irresistible.

El descuento de 75€ es una de las ofertas más destacadas. Ahora, puedes conseguir en Media Markt, PS5 Edición Digital desde 374€, y PS5 Edición Estándar (con lector de discos) por solo 474€, lo que supone un ahorro significativo respecto al precio habitual. Además, este descuento sólo estará disponible durante el Black Friday, lo que convierte a esta oferta en una de las más atractivas del año.

Si lo tuyo es ‘Fortnite’, en la misma tienda también podrás encontrar algo muy especial. El pack PS5 Fortnite Cobalt Star es una de las sorpresas de este Black Friday. Este conjunto incluye una PS5 y 8 elementos cosméticos exclusivos del videojuego, que tienen un valor estimado de 5.000 paVos, además de 1.000 paVos adicionales para gastar en el juego. Todo esto se ofrece al mismo precio que la consola por separado, por lo que el contenido extra viene de regalo.

Grandes descuentos en juegos

Además de las consolas, el Black Friday es el momento perfecto para hacerse con algunos de los títulos más deseados del catálogo de PlayStation. Este año, se ha preparado una selección impresionante de juegos tanto para PS5 como para PS4, con precios que te permitirán ampliar tu colección sin que tu bolsillo se resienta.

Entre los títulos más destacados, encontramos también en Media Mark verdaderos imprescindibles en formato físico como ‘Marvel’s Spider-Man 2’, ‘God of War: Ragnarök’, ‘Gran Turismo 7’ y ‘Horizon: Forbidden West’. Estos juegos, que suelen estar en el rango de precio más alto, ahora cuentan con descuentos especiales, algo que nos permite disfrutar de sus increíbles historias y gráficos de última generación a un precio mucho más bajo.

Si te encuentras entre aquellos que buscan una experiencia variada, también hay otros títulos como ‘The Last of Us Part II Remasterizado’, ‘Demon's Souls’, ‘Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte’, ‘Ghost of Tsushima’ y ‘Returnal’, todos ellos a precios reducidos para que puedas disfrutar de lo mejor de PlayStation sin gastar de más.

Accesorios a precios inigualables

Si ya tienes tu PS5 y tus juegos, pero sientes que le falta algo a tu experiencia, los periféricos y accesorios son la siguiente parada. Con rebajas de hasta 30€, podrás llevarte a casa algunos de los accesorios más solicitados de PlayStation.

Encontramos en la misma tienda los mandos DualSense y DualSense Edge, que cuentan con un descuento de 20€. Y si eres de los que disfrutan de experiencias inmersivas, los auriculares Pulse Elite y Pulse Explore también están rebajados, con 20€ de descuento en los primeros y 30€ en los segundos, lo que te permitirá disfrutar de un sonido envolvente sin tener que gastar de más. Los amantes de la realidad virtual también tienen una gran oportunidad, ya que PlayStation VR2 tiene un descuento de 200€ en solitario y 250€ en el pack con ‘Horizon: Call of The Mountain’, alcanzando un precio final de 399€. Si siempre has querido probar la realidad virtual, esta oferta supone una oportunidad para dar el salto. A continuación, reunimos todas las ofertas para la familia PlayStation:

Consolas

Precio PS5 Ed. Digital: 374€

Precio PS5 Ed. Estándar (con lector de discos): 474€

Pack PS5 Ed. Digital Fortnite Cobalt Star: 374€

Pack PS5 Fortnite Cobalt Star: 474€

Ofertas en juegos

Astro Bot

Rise of the Ronin

Stellar Blade

Helldivers 2

Marvel’s Spider-Man 2

The Last of Us Part II Remasterizado

Horizon: Forbidden West

Gran Turismo 7

God of War: Ragnarök

Uncharted: Colección Legado de los Ladrones

Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte

Returnal

Death Stranding

Demon's Souls

Ghost of Tsushima

Ofertas en accesorios

20€ de rebaja en los mandos DualSense y DualSense Edge.

20€ de descuento en los auriculares Pulse Elite, y 30€ en Pulse Explore.

PlayStation VR2 tendrá un descuento de 200€ en solitario y 250€ en el pack con ‘Horizon: Call of The Mountain’, alcanzando en ambos casos un precio de 399€.

El momento de actuar

Sin duda, las ofertas de Black Friday son una de las mejores oportunidades del año para conseguir productos PlayStation a precios reducidos. Desde la consola PS5 con un descuento de 75€ hasta los juegos más populares y accesorios más innovadores, es el momento perfecto para dar el siguiente paso en tu experiencia de juego. Recuerda que estas ofertas son limitadas, solo estarán disponibles durante el Black Friday, así que, si no quieres perderte ninguna de estas increíbles oportunidades, ¡es el momento de actuar!