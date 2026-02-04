ChainStaff, la mezcla de acción y ciencia ficción con sabor retro, llegará el 8 de abril a consolas y PC

En directo
El estudio Mommy´s Best Games apuesta por un juego influenciado por los cómics y álbumes de rock de los años 70 y 80

El título cuenta con un apartado artístico rompedor.
Norberto López

04 de febrero 2026 - 10:37

El estudio independiente Mommy’s Best Games ha anunciado este miércoles la fecha de lanzamiento de ChainStaff, su nuevo juego de acción y ciencia ficción. El título estará disponible el 8 de abril para Nintendo Switch, PC (Steam), PS4/PS5 y Xbox One y Xbox Series S/X, plataformas en las que ya se puede reservar.

Al frente del proyecto se encuentra Nathan Fouts, desarrollador veterano y exmiembro de Insomniac Games, conocido también por su trabajo en Serious Sam Double D XXL. En esta ocasión, Fouts propone una experiencia que mezcla acción frenética, plataformas y una estética claramente inspirada en los cómics y portadas de álbumes de rock de los años 70 y 80.

En ChainStaff, el jugador encarna a un mutante con un alienígena adherido a la cabeza que debe abrirse paso a través de hordas de criaturas grotescas utilizando una lanza transformable capaz de convertirse en gancho, escudo, puente y mucho más, todo con un solo botón. El sistema de movimiento y combate es uno de los grandes pilares del juego, apoyado por una banda sonora de metal compuesta por Deon van Heerden, conocido por su trabajo en Broforce y Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef.

“Me encantan juegos como Mega Man X y Bionic Commando, y quería añadir algo nuevo”, explica Nathan Fouts. “La mecánica del gancho es extremadamente fluida, y la capacidad de transformar el ChainStaff en múltiples herramientas con solo pulsar un botón creo que va a proporcionar un nuevo tipo de desafío dentro del género”.

El juego propone una aventura de entre 4 y 6 horas, con 10 fases diseñadas como si fueran ilustraciones de rock clásico hechas realidad, jefes gigantes transformables que obligan a replantear constantemente las estrategias y un sistema de decisiones clave. A lo largo de la partida, el jugador encontrará soldados aislados y deberá elegir entre rescatarlos o devorar sus órganos, una mecánica que desbloquea mejoras en dos árboles de habilidades distintos y conduce a tres finales diferentes, además de un modo New Game+.

Con su combinación de acción directa, diseño retro y personalidad desbordante, ChainStaff apunta a convertirse en una de las propuestas independientes más llamativas de la primavera para los amantes del plataformas de acción clásico con un giro moderno.

