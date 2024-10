Descubre el Superdrop de Secret Lair para Magic: The Gathering con cartas del universo Marvel y el arte del set Final Fantasy

Durante la pasada MagicCon: Las Vegas celebrada hace unos días, Wizards of the Coast ha compartido una noticia que ha dejado a los seguidores de ‘Magic: The Gathering’ ansiosos de más.

En concreto, se ha revelado que el próximo 4 de noviembre de 2024, se lanzará un nuevo Superdrop a través de la serie Secret Lair, que incluirá cartas inspiradas en algunos de los héroes más emblemáticos del universo Marvel.

Colaboración histórica

Personajes como Captain America, Black Panther, Iron Man, Wolverine y Storm cobrarán vida en cartas que prometen no solo rendir homenaje a sus historias, sino también ofrecer una experiencia de juego innovadora.

Este lanzamiento marca la fusión de dos mundos muy seguidos, que seguramente llamará la atención tanto a los aficionados de Magic como a los seguidores de Marvel.

Este Superdrop marca la primera vez que ‘Magic: The Gathering’ incorpora personajes de Marvel en su universo de cartas. Gracias a esta colaboración, podrás disfrutar de una experiencia de juego que combina la narrativa de ambos mundos.

Desde su lanzamiento en 1993, el formato de cartas coleccionables ha atraído a millones de jugadores en todo el mundo, convirtiéndose en todo un fenómeno en su ámbito.

La llegada de Marvel a este espacio no solo amplía la diversidad de personajes, sino que también promete enriquecer la experiencia estratégica del juego.

Detalles del Superdrop

En este sentido, el lanzamiento incluye una edición limitada de drops de Secret Lair, cada uno centrado en uno de los personajes mencionados. Estos drops contarán con ilustraciones únicas y nuevos elementos que reflejan las habilidades y la historia de cada superhéroe. A continuación, puedes consultar algunos de los que estarán disponibles: