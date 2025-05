Game of Thrones: Kingsroad ya tiene fecha de lanzamiento en PC y móviles: el 21 de mayo empieza la epopeya

Los amantes de la saga Juego de Tronos llevaban tiempo esperando la publicación de un título a la altura de la sobresaliente serie de HBO. Y ese día ha llegado. Netmarble y Warner Bros. Interactive Entertainment han anunciado que el lanzamiento del esperado título RPG de acción y aventuras Game of Thrones: Kingsroad se producirá el próximo 21 de mayo. Y lo hará en plataformas móviles, así como para PC vía Steam, Epic Games Store y Windows Launcher. Game of Thrones: Kingsroad tiene previsto lanzarse en varios territorios: América, Europa, África, Oceanía y Oriente Medio. La fecha de lanzamiento en Asia se anunciará este año.

Game of Thrones: Kingsroad es el próximo RPG de Netmarble de acción y aventuras con licencia de Warner Bros. Interactive Entertainment en representación de HBO®. Los fans de la serie original de HBO, Juego de tronos, podrán explorar los siete reinos que forman Poniente en el vasto mundo abierto del título, descubriendo escenarios llenos de vida, enormes ciudades, remotas aldeas, naturaleza salvaje y a sus inquebrantables habitantes.

Los jugadores pueden explorar libremente icónicas regiones como Desembarco del rey, la capital de Poniente; la fortaleza de Castillo Negro, localizada en el muro; Altojardín y su agradable clima; y el enorme muro helado que se extiende a través de la frontera del Reino del Norte. Mientras exploran estas y otras localizaciones, los jugadores se encontrarán con caras familiares de la serie en un viaje verdaderamente inmersivo a través de Poniente.

Los jugadores de Steam que quieran empezar su viaje pueden adquirir los diferentes Paquetes de Fundador, que te permiten jugar al acceso anticipado y te dan contenido exclusivo dentro del juego. Los detalles sobre los diferentes Paquetes de Fundador se pueden encontrar en la página oficial del juego en Steam y en la página oficial. Los jugadores de móvil se pueden prerregistrar a través de la App Store y Google Play, para los sistemas iOS y Android, antes del gran lanzamiento.

Qué es Juego de Tronos

Basada en la aclamada saga de libros de George R. R. Martin, A Song of Ice and Fire, la serie de HBO Game of Thrones, ganadora de un premio Emmy®, sigue a reyes y reinas, caballeros y renegados, mentirosos y nobles que participan en un juego mortal del gato y el ratón por el control de los Siete Reinos de Poniente. Las tramas de la serie épica de traición y nobleza, familia y honor, ambición y amor, y muerte y supervivencia han capturado la imaginación de los fans de todo el mundo y la han convertido en uno de los programas más populares de la televisión.