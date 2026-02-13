Kratos está de vuelta con God of War: Sons of Sparta y el remake de la trilogía griega en camino

Sorpresa mayúscula en el último State of Play. Sony Interactive Entertainment (SIE) anunció anoche God of War: Sons of Sparta, un nuevo título de acción y plataformas en 2D que supone un giro inesperado para la veterana franquicia. Y lo hizo con lanzamiento inmediato: el juego ya está disponible en PlayStation 5 desde el momento de su presentación.

Desarrollado por Mega Cat Studios en colaboración con Santa Monica Studio, el proyecto forma parte de la celebración del 20º aniversario de la serie y traslada el universo de God of War a un terreno inédito: una aventura de desplazamiento lateral con un cuidado apartado artístico en pixel art dibujado a mano.

Regreso a la Grecia de Kratos

La nueva historia devuelve a los jugadores a la antigua Grecia, en una etapa poco explorada de la vida de Kratos. Ambientado durante el brutal entrenamiento de la Agogé espartana, el relato sigue a Kratos y a su hermano Deimos mientras abandonan los muros de Esparta y se adentran en la región de Laconia, donde deberán enfrentarse a amenazas que pondrán a prueba su resistencia, su lealtad y el verdadero significado del honor y la hermandad.

El guion corre a cargo del mismo equipo creativo responsable de God of War, God of War Ragnarök y su expansión God of War Ragnarök: Valhalla, reforzando así la conexión narrativa entre las distintas etapas de la franquicia.

Combate clásico con sabor retro

God of War: Sons of Sparta adapta los elementos más reconocibles de la saga —combate dinámico, habilidades desbloqueables y espectaculares remates— a un formato bidimensional con inspiración retro. Los jugadores podrán personalizar armas, aprender nuevas técnicas y utilizar los Dones del Olimpo, artefactos divinos que desatan devastadores poderes sobre los enemigos.

El título incluirá criaturas inéditas de la mitología griega, así como el regreso de adversarios icónicos de la trilogía original, todos reinterpretados con animaciones y escenarios en alta definición bajo un detallado estilo pixelado.

El juego presenta un cuidado pixel art.

En el apartado sonoro, el compositor Bear McCreary vuelve a la saga con una banda sonora que combina estética retro y el inconfundible tono orquestal y coral que ha definido la etapa moderna de la serie.

Además, regresan dos voces emblemáticas: TC Carson retoma su papel como la versión adulta de Kratos, ejerciendo como narrador, mientras que Antony Del Rio vuelve a interpretar al joven espartano, como ya hizo en God of War: Ghost of Sparta.

Ediciones y precio

El juego está disponible en PlayStation Store en dos versiones digitales:

Standard Edition : 29,99 euros

: 29,99 euros Digital Deluxe Edition: 39,99 euros

Remake de la trilogía griega

La celebración del aniversario trajo también otro anuncio largamente esperado: SIE confirmó que la trilogía original de God of War tendrá un remake. El proyecto, aún en una fase muy temprana de desarrollo, contará con la participación de TC Carson, reforzando el vínculo con la etapa griega de la franquicia.

Anuncio del remake de la trilogía griega.

Desde la compañía agradecieron el apoyo de los aficionados durante estas dos décadas, destacando que las “peticiones genuinas y apasionadas” para ver regresar los juegos originales han sido determinantes para emprender esta nueva etapa.

Con Sons of Sparta, la saga vuelve la vista atrás para explorar sus raíces, mientras prepara el terreno para un futuro que, veinte años después, sigue ampliando la leyenda del Fantasma de Esparta.