Helldivers 2 se reinventa con una expansión gratuita en la que toca defender la Supertierra

La peor pesadilla de todos los que luchan por la Democracia Gestionada se ha convertido en una sombría realidad. A pesar de los valientes esfuerzos de los Helldivers por repeler la flota, los Iluminados han alcanzado la Supertierra. Ahora están invadiendo sus ciudades, aterrorizando a los ciudadanos y destruyendo sus infraestructuras. Es momento de alzarse y armarse para luchar por los preciados cimientos y suelo del manifiesto Democrático. Los Helldivers deben volver a la Supertierra y defender lo que por derecho les pertenece...

Sony Interactive Entertainment (SIE) ha anunciado el lanzamiento de la nueva actualización de Helldivers 2 Corazón de la Democracia que incluye nuevas herramientas, campos de batalla, misiones y mucho más, centrado en defender Supertierra de los nuevos invasores. Todo esto, sumado al reciente parche gratuito y el bono de guerra premium Maestros de Ceremonia, hace que Helldivers 2 esté cargado de contenido nuevo.

Con esta gran actualización, el título que tanto nos gustó y que analizamos aquí en El Loot de Txeron y que se convirtió en una de las grandes sorpresas del año 2024, sigue expandiénsose y consolidándose como una de las propuestas multijugador más divertidas del panorama actual.

La Supertierra… nuestro hogar

La extensión urbana de la Supertierra es el escenario del conflicto en esta ocasion. Tocar luchar entre los imponentes rascacielos y las ajetreadas calles de Supertierra, mientras los Iluminados desatan destrucción al alrededor. Dentro de los biomas urbanos, tocará abordar operaciones y trabajar unidos para liberar ciudades, teniendo un impacto significativo en las campañas planetarias.

Para ello, se ha asignado un nuevo objetivo a los Helldivers: repeler la invasión de los Iluminados ganando terreno a los calamares mientras luchan para controlar las áreas donde están aterrizando de las tropas. No será nada fácil. Como un juego de tira y afloja intergaláctico, os enfrentaréis a las fuerzas enemigas, recuperando y perdiendo el control a toda velocidad.

Incluso frente a semejante peligro, no estamos indefensos y no todo está perdido. El poderío del arsenal de la Supertierra yace oculto bajo nuestras pacíficas y democráticas calles. Con vuestra ayuda, debemos activar nuestros Cañones de Defensa Planetaria y derribar las flotas de los Iluminados en una gran muestra de poder.

Pedid refuerzos

Es momento de unir fuerzas al encontrarte con las tropas de las Fuerzas Armadas de la Supertierra (SEAF) que se unirán a la lucha para defender nuestra Libertad. Estos pequeños pelotones se enfrentarán a enemigos por su propia cuenta, o se les puede ordenar que sigan a Helldivers y actúen como refuerzo temporal mientras os dirigís hacia los objetivos. ¡Saludad y guiadlos por el camino hacia la victoria, divers!

De igual manera, debéis ser conscientes de que aún hay ciudadanos deambulando por las ciudades, temiendo por sus vidas. Puede que haya cundido el pánico, Helldivers, pero es vuestro deber jurado mantenerlos a salvo. Ellos os ven como los máximos protectores de la libertad. Recordad: cualquier pérdida de vidas civiles por fuego amigo será sancionada.

Uso de las nuevas habilidades

La semana pasada se lanzó un potente sistema de personalización de armas principales y se ampliaron las opciones de excedentes para combatir contra los Iluminados mientras emergían de la singularidad. Ahora que los Helldivers han aprendido las tácticas de estas nuevas tropas que se asemejan a calamares, como el Supervisor Creciente y el imponente Fleshmob, deben dominar estas herramientas para continuar la lucha en la Supertierra.

Esto decíamos del título en nuestro análisis

Jugarlo con amigos o con otros Helldivers a través del emparejamiento y gracias al juego cruzado entre las dos plataformas es muy sencillo. Escapar del bucle entre extracción y extracción se torna algo más complicado. Básicamente porque la experiencia está tan cohesionada y tiene tanto que ofrecer que es difícil ponerle un pero. Hacía tiempo que no encontraba un videojuego tan sencillo en su propuesta pero tan generoso en la diversión. De hecho, no me divertía tanto con un juego multijugador desde mi época con The Division y ya ha llovido casi una década desde entonces y entre medio ha habido multitud de propuestas que no alcanzaron su propósito.

Por eso, Helldivers 2 es desde este mismo instante mi juego multijugador de referencia y la gran sorpresa de este recién empezado 2024. Si te gusta la acción y sobrevivir al caos entre robots e insectos XXL, no hay propuesta más refrescante, adictiva, delirante, frenética y orgásmica que esta. Y tómate dos libertazas, soldado.