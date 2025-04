Kingdom Come Deliverance II se vuelve aún más realista con el nuevo Modo Hardcore

Al no haber brújula, la interfaz es aún más limpia.

Los jugadores lo han pedido y Warhorse Studios ha respondido: ya está disponible el Modo Hardcore de Kingdom Come: Deliverance II. El exitoso título RPG ambientado en la Bohemia del siglo XV (Europa Central) que analizamos aquí en El Loot de Txeron hace unos meses no para de recibir nuevo contenido gracias al apoyo incondicional de sus seguidores.

Y ahora, para añadirle un punto mayor de dificultad, y más realismo si cabe, el juego ya no mostrará permanentemente tu posición en el mapa, sin brújula ni viaje rápido para hacer la vida más fácil, sino que los jugadores deberán seleccionar al menos tres rasgos negativos permanentes al comienzo del juego, por ejemplo: Espalda Resentida, lo que significa que puedes cargar menos peso; Sonámbulo, que significa andar sonámbulo y despertarse en lugares aleatorios; o Henry hambreado, con lo que estará aún más obsesionado con la comida de lo habitual.

Esta opción es una evolución de un modo que ya existía en el Kingdom Come: Deliverance original diseñado para crear un nuevo nivel de inmersión en el juego. Según Karel Kolmann, diseñador senior de Warhorse Studios, querían que el modo Hardcore fuera tan bueno como lo fue en el primer juego, pero no una copia calcada. "Solo hemos mantenido un par de las ventajas del primer juego, y hemos creado otras nuevas para ofrecer un desafío completamente nuevo. No se trata solo de hacer que el juego sea más difícil, sino también de hacerlo más inmersivo.

"En el modo Hardcore del primer juego, hicimos cosas como desactivar la posición en el mapa y eliminar la brújula, pero esta vez hemos ido más allá. Hemos añadido la opción de preguntar a diferentes NPCs sobre tu ubicación en el mundo, que es algo más inmersivo. Puedes encontrarte con viajeros en la carretera y pedir indicaciones", agregó.

Los rasgos negativos entre los que se podrán elegir son: Henry hambreado, Zopenco, Tímido, Amenaza, Espalda resentida, Sonámbulo, Comedor melindroso, Pies pesados, Sudoroso y Cara abofeteable.

Un añadido para un título que está disponible para PC, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro y Xbox Series X|S y del que decíamos en nuestro análisis que "conectar o no con KCD2, tras el inusitado realismo que atesora, es la única razón para recomendarlo o no. Quizás muchos jugadores no estén preparados para tal exigencia emocional y es totalmente respetable. Pero hacerlo, dejarse llevar y hacer de Henry el responsable de cumplir ese sueño de pequñeo de ser un caballero medieval es tan gratificante que perdérselo debería ser tipificado como una falta grave para todo aquel que ame a los videojuegos. Su grandeza será recordada durante décadas. Ha nacido un título disruptor y único que será recordado durante décadas. Sin duda, un clásico. El primero que tenemos entre manos en este año 2025".