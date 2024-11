NVIDIA App se lanza oficialmente: nueva aplicación y controladores mejorados para mayor eficiencia y rapidez

NVIDIA App - Essential Companion for PC Gamers & Creators

NVIDIA ha anunciado el lanzamiento oficial de NVIDIA App, una nueva aplicación que promete simplificar la gestión de la configuración gráfica de los ordenadores equipados con GPU de la marca.

Además, ha aprovechado la ocasión para presentar nuevos controladores y un bundle exclusivo que incluye la Digital Premium Edition de ‘Indiana Jones y el Gran Círculo’, uno de los títulos más esperados para la campaña de Navidad.

Una experiencia más sencilla y eficiente

En líneas generales, NVIDIA App llega como una evolución de las populares herramientas GeForce Experience y RTX Experience, “combinando lo mejor de ambos” mundos en una plataforma unificada.

La aplicación permite gestionar de forma sencilla la configuración gráfica tanto de juegos como de otros programas y controladores.

Desde su centro de control de GPU, podrás ajustar parámetros de rendimiento, activar herramientas de grabación, monitorear el estado de la GPU y acceder a filtros avanzados impulsados por inteligencia artificial (IA), particularmente útiles para los usuarios de tarjetas gráficas RTX.

La principal ventaja de NVIDIA App es su apuesta por la simplicidad y la rapidez. A diferencia de GeForce Experience, la nueva aplicación se instala en la mitad del tiempo y presenta una interfaz de usuario modernizada que es hasta un 50% más rápida en su respuesta.

Además, la app incorpora una nueva sección dedicada a la instalación de otras aplicaciones como GeForce NOW y NVIDIA Broadcast, lo que facilita la administración de todas las herramientas del ecosistema NVIDIA desde un único lugar.

Este interés por la optimización pretende asegurar que los usuarios tengan acceso directo a las funciones más potentes de la plataforma sin complicaciones. Podrán gestionar la configuración de sus juegos con facilidad, mientras que los creadores de contenido disfrutarán de una experiencia mejorada para realizar grabaciones y transmisiones en vivo de alta calidad.

Indiana Jones y el Gran Círculo

Aprovechando el lanzamiento de la app, la compañía ha desvelado una oferta especial: un bundle con la Digital Premium Edition de Indiana Jones y el Gran Círculo.

Esta edición estará disponible para aquellos que adquieran una de las siguientes tarjetas gráficas GeForce RTX o portátiles equipados con GPU GeForce RTX 40 Series: RTX 4090, 4080 SUPER, 4080, 4070 Ti SUPER, 4070 Ti, 4070 SUPER, 4070, o un portátil con GeForce RTX 4090 Laptop, RTX 4080 Laptop o RTX 4070 Laptop.

A grandes rasgos, la Digital Premium Edition otorga acceso anticipado al juego, permitiendo disfrutar del título hasta tres días antes de su lanzamiento oficial, que tendrá lugar el 9 de diciembre. Enlace Post - https://twitter.com/NVIDIAGeForce/status/1856369404759445791

Nuevo lote de controladores Game Ready

Además del lanzamiento de la nueva aplicación y el bundle, la casa también ha anunciado la disponibilidad de nuevos controladores Game Ready diseñados para garantizar el mejor rendimiento en títulos como ‘Call of Duty: Black Ops 6’, ‘Delta Force’, ‘Dragon Age: The Veilguard’, ‘Horizon Zero Dawn Remastered’ y ‘Red Dead Redemption’, que ya están optimizados.

En todo caso, la empresa continúa trabajando con desarrolladores para asegurar el máximo rendimiento de sus sistemas. Entre los próximos lanzamientos compatibles con las tecnologías RTX, destacan:

‘S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl’: Los usuarios de GeForce RTX Series 40 podrán activar DLSS 3 con Frame Generation y Super Resolution desde el primer día, mejorando la calidad visual y la fluidez del juego. Además, la tecnología NVIDIA Reflex permitirá reducir la latencia para una experiencia más responsive.

Los usuarios de GeForce RTX Series 40 podrán activar DLSS 3 con Frame Generation y Super Resolution desde el primer día, mejorando la calidad visual y la fluidez del juego. Además, la tecnología NVIDIA Reflex permitirá reducir la latencia para una experiencia más responsive. ‘Microsoft Flight Simulator 2024’: Este simulador promete aprovechar al máximo las capacidades de NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Reflex y el trazado de rayos, lo que permitirá a los jugadores disfrutar de una experiencia aún más inmersiva y realista.

Este simulador promete aprovechar al máximo las capacidades de NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Reflex y el trazado de rayos, lo que permitirá a los jugadores disfrutar de una experiencia aún más inmersiva y realista. ‘Farming Simulator 25’: Los usuarios de GeForce RTX podrán maximizar el rendimiento con DLSS Super Resolution o mejorar la calidad de imagen con DLAA, brindando una experiencia visual impecable mientras gestionan su granja.

Los usuarios de GeForce RTX podrán maximizar el rendimiento con DLSS Super Resolution o mejorar la calidad de imagen con DLAA, brindando una experiencia visual impecable mientras gestionan su granja. ‘Mortal Rite’: El acceso anticipado de este juego incluye soporte para DLSS Super Resolution, lo que permitirá mejorar la velocidad de fotogramas en la experiencia de juego.

NVIDIA App

Con NVIDIA App, la compañía refuerza su compromiso con la simplificación de la experiencia del usuario, ofreciendo una plataforma unificada para gestionar la configuración gráfica y aprovechar al máximo sus herramientas.

Además, con el bundle de ‘Indiana Jones y el Gran Círculo’ y los nuevos controladores Game Ready, tienes a tu disposición todo lo necesario para disfrutar de los títulos más punteros con el mejor rendimiento posible.