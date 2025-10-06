Sega y el Comité Olímpico Internacional ensalzan el legado de Sonic The Hedgehog

Sega Corporation y el Comité Olímpico Internacional (COI), organismo responsable de los Juegos Olímpicos y líder del Movimiento Olímpico, han anunciado un nuevo acuerdo plurianual que celebra el legado de Sonic The Hedgehog y la marca olímpica.

Ya está disponible un adelanto de la colaboración "Five Rings", donde los anillos olímpicos cobran vida con el característico giro supersónico de Sonic The Hedgehog. Esta ilustración pone de relieve el vínculo entre Sonic y los valores esenciales de los Juegos Olímpicos: excelencia, respeto y amistad. SEGA y el COI buscan colaboradores estratégicos para estrenar una línea integral de productos oficiales en 2026.

"En SEGA nos comprometemos a crear comunidades respetuosas e inclusivas en todo el mundo", declara Shuji Utsumi, presidente, director de operaciones y representante de Sega Corporation. "La colaboración con el Comité Olímpico Internacional nos permite dar prioridad a estos valores, especialmente con el programa Five Rings, y celebrar el espíritu innovador y diverso que promueven ambas marcas".

"Desde el COI, nos complace enormemente colaborar con SEGA en esta nueva y apasionante etapa de la marca olímpica, que aprovecha el poder de la narrativa y la innovación para conectar con el público a nivel global", afirma Elisabeth Allaman, subdirectora general de TMS del COI. "Al combinar los mundialmente conocidos anillos olímpicos con el querido personaje de Sonic, creamos nuevas oportunidades para que los fans de todas las edades vivan el espíritu deportivo y lúdico de formas únicas e inolvidables".

Mediante el acuerdo alcanzado con el Comité Olímpico Internacional, SEGA y el COI estudiarán oportunidades para licenciar los diseños en colaboraciones selectas de productos con el fin de que otras marcas con valores similares participen en esta singular fusión entre el mundo del deporte y los videojuegos.