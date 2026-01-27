El Consejo de Ministros aprueba un real decreto-ley con un mecanismo de indemnizaciones de 20 millones para Adamuz y Gelida

El Gobierno ha aprobado este martes ayudas dotadas con 20 millones de euros para las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos hace 9 y 7 días en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), respectivamente. En ambos sucesos 46 personas perdieron la vida y otras 164 resultaron heridas. La decisión se ha conocido tras el Consejo de Ministros celebrado este 27 de enero.

El anuncio se ha realizado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha avanzado la aprobación de un mecanismo de indemnizaciones para quienes se vieron afectados por los siniestros. El objetivo, según lo explicado, es activar medidas urgentes de apoyo vinculadas a ambos accidentes.

En concreto, Óscar Puente ha señalado que ya se ha aprobado un real decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas de los dos accidentes citados. El texto aprobado, de acuerdo con lo comunicado, articula un mecanismo de indemnizaciones con una dotación total de 20 millones de euros.