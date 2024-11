La bailaora Angelita Gómez ha celebrado su 80 cumpleaños con una gran fiesta. Para la importante cita, la jerezana ha estado rodeada de familia y amigos para soplar las velas de su tarta. Momentos antes de empezar la celebración, la bailaora se emocionaba al contar que familiares de EEUU y de Italia no han querido perderse este especial cumpleaños, reconociendo que "me siento muy querida por todos, y aquí en Jerez también sé que me quieren y me respetan. Es un orgullo".

"Me encuentro muy feliz, muy contenta. Tengo a mis nietos de los EEUU aquí conmigo, tengo a mi hija, a mi familia de Italia que anoche me sorprendieron, amigos de Suiza, de Francia... Hoy va a ser un día muy especial. Esto es un gran regalo para mí", señalaba la bailaora.

En la fiesta no faltó el cante y el baile, e incluso un dj, y aunque en Jerez ya se vive una Navidad 'anticipada', Gómez declaraba que "yo le tengo mucho respeto y yo me hartaré de villancicos después de La Inmaculada, antes no". Seguro que ha sido un cumpleaños en el que ha estado más presente que nunca la pasión y el amor de Angelita por su profesión y su ciudad.