El BOE de ha publicado el Real Decreto Ley aprobado en Consejo de Ministros por el que se establecen las indemnizaciones para las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida. Según la información aportada, el texto fija ayudas para un total de 210 personas y define un sistema de compensaciones estructurado en 14 categorías de daños. La norma publicada delimita un rango económico para esas indemnizaciones: los importes van de 2.404 a 84.141 euros, en función de la categoría asignada. El texto no detalla en qué consiste cada categoría, pero sí subraya que el decreto establece una clasificación de daños y un cuadro de cuantías asociado a esa graduación.

El anuncio se presenta como la formalización en el Boletín Oficial del Estado de la decisión tomada ayer por el Gobierno en Consejo de Ministros. En la práctica, el BOE recoge el marco regulatorio que concreta las cuantías y el número total de personas contempladas.