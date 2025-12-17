El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, ha anunciado el fin de su relación profesional con Juan Carlos Ferrero, su entrenador desde hace más de siete años. A partir de ahora, Samuel López, que ya formaba parte del cuerpo técnico del murciano, asumirá en solitario la dirección de su carrera deportiva. “Es muy difícil para mí escribir este post. Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador”, publicó el tenista español en sus redes sociales.

Ferrero comenzó a entrenar a Alcaraz en 2018, cuando el joven tenista tenía 15 años y aún no competía en el circuito ATP. El vínculo se forjó gracias a la mediación de Albert Molina, agente del deportista, que facilitó el encuentro entre ambos. Durante estos años de colaboración, el ex número uno del mundo guió al murciano hasta algunos de los hitos más relevantes de su trayectoria. Bajo su tutela, Alcaraz entró en el top 100 en 2021, consiguió su primer título ATP en Umag ese mismo año y levantó su primer Masters 1000 en Miami en 2022.