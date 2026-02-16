El embalse de Guadalcacín ha comenzado este lunes a soltar agua por segunda vez en su historia, tal como estaba previsto. Desde la Junta de Andalucía han señalado que se está realizando un desembalse por seguridad y para mantener esta infraestructura al 94% como máximo. El agua está saliendo a través de un desagüe de fondo, tal como puede verse el vídeo grabado por Fernando García, de Canal Sur.

Hay que recordar que esta imagen no se veía desde abril de 2013 cuando el embalse de Guadalcacín alivió agua por vez primera en sus entonces 18 años de vida. Se trata de un desembalse cuya agua va al río Majaceite, que se une al Guadalete en la Junta de los Ríos.

El desembalse coincide con la mejoría de las condiciones meteorológicas y tras la tregua del Guadalete. Este lunes, el río ha bajado de los 4 metros, alejándose el riesgo tras veinte días de inundaciones y desalojos en la zona rural de Jerez.