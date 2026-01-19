Adamuz (Córdoba) se ha convertido en uno de los principales puntos de atención a los familiares de los viajeros afectados por el accidente ferroviario ocurrido este domingo. El Hogar del Pensionista de la localidad, habilitado de urgencia por el Ayuntamiento, ha sido durante toda la noche y la madrugada un refugio para decenas de personas que esperan noticias de sus seres queridos mientras continúan las labores de rescate en el lugar del siniestro.

Antonio Pérez Pavón, responsable del centro, describe horas marcadas por la tensión, la solidaridad y el dolor. “Ha sido una noche larga y dura. Hemos estado distribuyendo la ayuda que han traído los vecinos”, explica. A esa ayuda se ha sumado la colaboración directa del propio hogar, que ha ofrecido café, refrescos, dulces y otros alimentos de manera gratuita. “No hemos cobrado a nadie, ni a familiares ni a las fuerzas de seguridad”, subraya.

Entre las muchas historias que han pasado por el centro, una ha quedado especialmente grabada en la memoria de Pérez Pavón. “La historia que se me ha quedado es la de un señor de Huelva que tiene cáncer. Cuatro familiares suyos habían sacado entradas para ver al Real Madrid y, en el camino de vuelta, se han quedado en el tren. Estaba desolado”, relata con emoción.

El Hogar del Pensionista es uno de los epicentros de la tragedia en Adamuz y también uno de los lugares de mayor trasiego de la localidad. Medios de comunicación, equipos de emergencia y familiares se concentran en este espacio, convertido en punto de información y apoyo. El Ayuntamiento ha habilitado además atención psicológica para los afectados, consciente del impacto emocional que están viviendo quienes aguardan noticias en medio de la incertidumbre.

Mientras avanzan las labores de rescate, Adamuz permanece volcada con las víctimas y sus familias, en una muestra de solidaridad que, como señala el responsable del centro, ha sido clave para sobrellevar una de las noches más difíciles que recuerda el municipio.